Unas preocupantes imágenes llegan desde la liga universitaria de Básquetbol en Estados Unidos, luego de que Imo Essien se desvaneció en el terreno de juego en pleno duelo entre Old Dominion y Georgia Southern.

Esto ocurrió el pasado fin de semana, cuando el joven basquetbolista se desplomó en el partido, sin haber recibido alguna falta previa y preocupó a todos los asistentes del encuentro, cuando en el minuto 13 del primer cuarto, Imo se dejó caer en la superficie del recinto estadounidense.

Members of the Old Dominion men’s basketball team watched in shock, and many held back tears, as their teammate Imo Essien collapsed during play in the first half of the contest. pic.twitter.com/KepBw9NxNk

