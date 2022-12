Kevin Durant, que superó a Tim Duncan y se colocó decimoquinto en la lista de los máximos anotadores históricos de la NBA en la novena victoria consecutiva de los Brooklyn Nets, y Los Angeles Clippers, con una remontada milagrosa en el campo de los Detroit Pistons, iluminaron este lunes la jornada de baloncesto estadounidense.

Con 32 puntos, Durant hizo historia al superar los 26.496 puntos de Tim Duncan y al colocarse decimoquinto en la tabla de máximos anotadores de la NBA, en una noche en la que los Nets incrementaron a nueve su racha de victorias consecutivas.

Kyrie Irving apoyó a Durant con otros 32 puntos y los Nets dejaron sin premio a Darius Garland, autor de 46 puntos para los Cavaliers, derrotados por segunda vez consecutiva en casa.

Los Clippers remontaron 14 puntos de desventaja con tres minutos por jugar en el cuarto período y forzaron la prórroga, en la que castigaron a los Detroit Pistons con un contundente 14-3 que elevó el parcial total entre finales del cuarto período y el tiempo extra a 30-5.

Sin Kawhi Leonard, Paul George brilló con 32 puntos y once rebotes, mientras que Ivica Zubac aportó un doble doble de doce puntos y quince rebotes para los angelinos.

Down 14 with 3 minutes left… relive the @LAClippers improbable comeback win! pic.twitter.com/qYwMdNsXlc

— NBA (@NBA) December 27, 2022