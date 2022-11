Un palmeo en el último segundo de Royce O’Neale, le dio una victoria ‘in extremis’ a los Brooklyn Nets en un jueves de la NBA, en el que Kawhi Leonard volvió a jugar con Los Angeles Clippers mientras que los sorprendentes Sacramento Kings sumaron su quinto triunfo consecutivo.

Royce O’Neale (11 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) fue el salvador de los Brooklyn Nets en un final muy apretado con el que tumbaron a estos asombrosos Portland Trail Blazers que, pese a la derrota, siguen como líderes de la Conferencia Oeste.

Kevin Durant fue el mejor de los Nets (35 puntos y 8 rebotes), pero cometió dos errores en el desenlace (un tiro libre fallado y una falta para el dos más uno de Jusuf Nurkic que empató el marcador) que pudieron haberle costado muy caro a su equipo hasta que O’Neale apareció para rescatarles.

Damian Lillard (25 puntos y 11 asistencias) y Anfrenee Simons (24 puntos) encabezaron a unos Blazers con el punto de mira desviado (38,7 % en tiros de campo) y que no pudieron explotar las 17 pérdidas de balón de los Nets (9 de Portland).

🔥 @KDTrey5 poured in 35 PTS in the @BrooklynNets win sealed by Royce O'Neale's game-winning tip! #NetsWorld

Con Kawhi Leonard de vuelta tras 12 partidos fuera por molestias en una rodilla (6 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 25 minutos), Los Angeles Clippers se llevaron la victoria en un encuentro poco vistoso y en el que tuvieron que trabajar hasta el final frente al equipo con el peor balance de la NBA.

Reggie Jackson (23 puntos) fue el máximo anotador de unos Clippers flojos en la puntería (40,7 % en tiros de campo), mientras que Bojan Bogdanovic (26 puntos) lideró a unos Detroit Pistons también muy desacertados (19,4 % en triples) y que acumulan cinco derrotas consecutivas.

Todo son sonrisas en Sacramento, donde los Kings sumaron su quinta victoria consecutiva al pasar por encima en el último cuarto (41-30) de unos San Antonio Spurs hundidos y que solo han ganado un partido de sus últimos nueve duelos.

De’Aaron Fox (28 puntos y 8 asistencias) propulsó a estos Kings lanzados mientras que Davin Vassell fue el sostén de los Spurs (29 puntos).

🔦 LIGHT THE BEAM

De'Aaron Fox and Malik Monk each dropped 25+ PTS to lead the @SacramentoKings to their 5th straight win!@swipathefox: 28 PTS, 8 AST@AhmadMonk: 26 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/kTBp1uWohU

— NBA (@NBA) November 18, 2022