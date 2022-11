Ya no hay invictos en la NBA. Los Milwaukee Bucks, tras arrancar con nueve victorias de nueve, se estrellaron contra los Atlanta Hawks en una jornada con las 30 franquicias en juego en la que Steph Curry rescató a los Golden State Warriors con 47 puntos, Jayson Tatum selló 39 ante los Memphis Grizzlies y Luka Doncic firmó 36 ante los Brooklyn Nets.

La NBA organizó una fiesta de baloncesto este lunes, antes de pararse el martes por las elecciones legislativas, con Los Ángeles Clippers que cortaron la racha de ocho victorias seguidas de los Cleveland Cavaliers, los Philadelphia 76ers de Joel Embiid, que tumbaron a los Phoenix Suns, Josh Hart que dio la victoria a los Portland Trail Blazers con un triple sobre la bocina ante los Miami Heat.

Además, los Utah Jazz se dieron un festín ante unos Los Ángeles Lakers colistas del Oeste junto a los Houston Rockets.

Tras nueve victorias consecutivas, los Bucks se estrellaron en la visita a los Atlanta Hawks, que pese a la baja de Trae Young, dominaron al ritmo de Dejounte Murray, que rozó el triple doble con 34 puntos, ocho rebotes y diez asistencias, y 24 de AJ Griffin, decimosexta elección en el útimo draft, que apenas había tenido protagonismo hasta ahora.

La defensa de los Hawks frenó a Giannis Antetokounmpo, que anotó 26 puntos, con ocho rebotes, estando por debajo del espectacular nivel mostrado hasta este momento.

🔥 25 PTS | 8 REB | 11 AST | 3 STL @DejounteMurray checked all the boxes finishing 2 rebounds away from a triple-double in the @ATLHawks victory! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/txr8xQaVu6

Luka Doncic anotó 36 puntos y superó los 30 tantos en los nueve partidos disputados este año para impulsar la victoria de los Mavs en casa ante los Nets.

Kevin Durant anotó 26 puntos, pero falló un tiro libre a 5.6 segundos del final, tras conectar 62 consecutivos, decisivo para que los Mavericks salieran ganadores.

El conjunto de Brooklyn siguió sin contar con Kyrie Irving, suspendido por los Nets por el caso de antisemitismo.

Curry selló 47 puntos, 17 de ellos en el cuarto período, para permitir a los Warriors remontar once de desventaja e imponerse por 116-113, con siete triples y un magnífico 17 de 24 en tiros. Steph también aportó ocho rebotes y ocho asistencias.

Su actuación fue clave para acabar con una racha de cinco derrotas consecutivas de los campeones, frente a unos Kings en los que De’Aaron Fox selló 28 puntos.

In the words of Steve Kerr, Steph Curry was "breathtaking" in the @warriors win tonight! #DubNation

Jayson Tatum lideró a los Celtics con 39 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en la victoria en el campo de los Memphis Grizzlies, en los que Ja Morant se acercó al triple doble con 30 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.

El español Santi Aldama realizó dos triples para 8 puntos y una asistencia en 18 minutos de juego en los Grizzlies.

Jayson Tatum powered the @celtics to the win as he went off for 25 PTS in the first half on his way to 39 PTS & the #BleedGreen W! pic.twitter.com/TVGbhTmS4N

