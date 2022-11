Los Golden State Warriors, actuales campeones de la NBA, sumaron su cuarta derrota consecutiva al caer este jueves de forma sorprendente por 130-129 ante los Orlando Magic, un equipo con pocas aspiraciones en este curso.

Quitando a los Miami Heat, que fueron finalistas del Este la pasada temporada, los Warriors han sumado tres de esas cuatro derrotas seguidas ante equipos a priori flojos como son los Charlotte Hornets, los Detroit Pistons y ahora los Magic.

Esta nueva derrota deja al equipo de Steve Kerr con malas sensaciones en este arranque del curso y como decimosegundos en el Oeste, con un pobre balance de 3-6.

Además, Golden State no ha ganado ninguno de los cinco partidos que ha disputado fuera de San Francisco esta temporada.

En un desenlace muy apretado, Klay Thompson falló esta noche un tiro sobre la bocina para haber ganado el partido en Orlando.

Los Magic iban perdiendo de 16 puntos en el tercer cuarto y remontaron de forma asombrosa en la segunda mitad (77 puntos en los dos últimos cuartos, 43 solo en el tercer parcial). No obstante, tuvieron que sufrir hasta el último segundo para sellar el triunfo.

Así, Orlando iba ganando de 4 puntos con solo 31.5 segundos por jugarse, pero Thompson metió un triple para los Warriors y, en la siguiente jugada, Paolo Banchero, el número uno del último draft, perdió el balón.

Eso dejó a Golden State con 4.9 segundos para empatar o ganar el encuentro, pero los Magic hicieron un dos para uno a Stephen Curry y el balón le llegó a Thompson, que no anotó al verse obligado a probar suerte con un tiro muy forzado sobre la bocina.

Los Magic, que pese a este prestigioso triunfo siguen colistas en el Este (2-7), firmaron una estupenda noche colectiva con siete jugadores por encima de los 10 puntos.

En ese grupo destacó Jalen Suggs, que batió su récord de anotación en la NBA con 26 puntos y que también sumó 9 asistencias. Además, Banchero sumó 22 puntos y 8 rebotes, Franz Wagner aportó 19 puntos y Chuma Okeke logró 16 puntos y 9 rebotes.

The NBA Standings after tonight's action! pic.twitter.com/OrVlFGdvl9

Con 15 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias, Nikola Jokic sumó su triple-doble número 79 en su trayectoria y superó al legendario Wilt Chamberlain (78) para convertirse en el pívot con más partidos con doble dígito en tres estadísticas oficiales de la NBA.

El serbio, MVP de las dos últimas temporadas, figura ahora en el sexto puesto de la clasificación de los jugadores con más triples-dobles en la temporada regular solo por detrás de Russell Westbrook (194 partidos), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) y LeBron James (105).

Con un sólido parcial de 15-29 en el último cuarto, los Denver Nuggets se llevaron la victoria de la cancha de los Oklahoma City Thunder (110-122).

Además de Jokic, Aaron Gordon (27 puntos) y Jamal Murray (24 puntos) también destacaron en unos Nuggets que metieron 18 de 31 en triples

En los Thunder se quedó sin premio el partidazo de Shai Gilgeous-Alexander, que sumó 37 puntos con un impresionante 13 de 17 en tiros y 11 de 11 desde la línea de personal.

🃏 The Joker was in triple-double mode in the @nuggets win tonight:

🔥 15 PTS | 13 REB | 14 AST 🔥 pic.twitter.com/nxX1kquLHV

— NBA (@NBA) November 4, 2022