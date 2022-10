Ja Morant y Desmond Bane se impusieron este lunes a Kevin Durant y Kyrie Irving en un duelo estelar y los Memphis Grizzlies derrotaron a los Brooklyn Nets (134-124) en un partido de la NBA en el que el español Santi Aldama volvió a firmar una actuación muy destacada.

Titular por cuarto encuentro consecutivo, Aldama, que ha empezado la temporada dando muy buenas sensaciones, consiguió 17 puntos (6 de 8 en tiros de campo, 2 de 4 en triples, 3 de 3 desde la línea de personal), 4 rebotes, un tapón y un robo en 32 minutos.

El español fue el elegido por Taylor Jenkins durante varios tramos del encuentro para defender a Durant.

En el espléndido cara a cara entre Morant y Durant, sin duda dos de los mejores anotadores de la liga, el base de los Grizzlies acabó con 38 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias mientras que el alero de los Nets sumó 37 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

Ambos tuvieron dos escuderos a la altura de este partidazo ya que Desmond Bane deslumbró con 38 puntos y 7 asistencias para los Grizzles en tanto que Kyrie Irving brilló con 37 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias en los Nets.

Esta impresionante exhibición anotadora de las figuras de los Grizzlies (3-1) y los Nets (1-2) consiguió que este fuera el primer partido en la NBA desde 1983 con más de un jugador con más de 35 puntos en los dos conjuntos.

En los Nets, Ben Simmons volvió a decepcionar con su segundo encuentro eliminado por faltas en los tres partidos que lleva su equipo hasta el momento.

El australiano aportó ante los Grizzlies 7 puntos, 3 rebotes y 8 asistencias.

Por su parte, Memphis cimentó su victoria en un enorme tercer cuarto (45-28) y su excelente puntería en los triples (16 de 34 frente al 9 de 29 de los Nets).

Sin interés por la defensa y con los dos equipos en un constante correcalles, Ja Morant se adueñó con 16 puntos de un primer cuarto muy acelerado (39-34).

Un parcial de 0-10 para los Nets, con Kevin Durant al mando de las operaciones, colocó a los Nets al frente del marcador ante unos Grizzlies demasiado precipitados y erráticos en el segundo cuarto.

El regreso de Morant a la pista le vino muy bien a Memphis, que sin embargo se fue al descanso por detrás (64-69).

En la reanudación solo hubo un equipo: los Grizzlies.

Con un fabuloso parcial de 14-3, el conjunto local le dio la vuelta al partido frente a unos Nets que no encontraron la manera de contener el vendaval que se les venía encima.

Morant seguía culebreando por todos los lados y Aldama y Adams aportaban intensidad en la zona, pero el gran referente ofensivo de los Grizzlies en ese momento fue Bane, imparable con 19 puntos (4 de 5 en triples) solo en ese cuarto.

