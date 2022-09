Ime Udoka, entrenador de los Boston Celtics de la NBA, está sumido en un grave lío que podría dejarlo varias semanas sin dirigir a los últimos finalistas de la liga de baloncesto más importante del mundo.

Con menos de un mes para el arranque de la temporada regular, el coach que llevó al equipo más ganador de la historia de la liga a sus primeras Finales en 12 años, arriesga hasta un año sin dirigir. Todo por un lío de faldas.

Según detalla Mundo Deportivo, Udoka mantuvo una relación íntima y consensuada con una mujer que es miembro del cuerpo técnico de la plantilla.

Lo anterior, incumple el código de conducta de la NBA y podría significarle al entrenador hasta 12 meses sin poder dirigir.

“Aunque todavía se discuten internamente las consecuencias, uno de los escenarios apunta a una suspensión de un año”, detalló el citado medio.

Así, los Celtics ya buscan un eventual reemplazante para Ime Udoka, donde su asistente en la pasada temporada, Joe Mazzulla, figura como el gran favorito para comandar el plantel de Jayson Tatum, Al Horford y compañía.

Vale señalar que los Boston Celtics debutarán en la fase regular recibiendo a Philadelphia 76ers, en un duelo programado para el 18 de octubre. Antes, enfrentarán a Charlotte Hornets y Toronto Raptors en la pretemporada.

season's right around the corner ☘️ pic.twitter.com/V41vB1boY8

— Boston Celtics (@celtics) September 21, 2022