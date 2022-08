Shaquille O’Neal, una de las leyendas de la NBA, se declaró abiertamente un férreo defensor del terraplanismo y justificó su pensamiento entregando particulares ejemplos.

En el podcast ‘The Kyle and Jackie O Show’, el ex pivot de 50 años mostró su radical postura sobre el tema y expuso algunos ejemplos para argumentar que la Tierra no gira alrededor del sol.

“Yo conduzco de costa a costa, y la Tierra es jodidamente plana para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados”, indicó el cuatro veces campeón en la liga de básquetbol más importante del mundo.

Shaq no se quedó allí. Luego, el exdeportista estadounidense señaló que “hay tres formas de manipular la mente: lo que lees, lo que ves y lo que escuchas. Es solo una teoría, nos enseñan muchas cosas. Es solo una teoría”.

Luego, el otrora socio de Kobe Bryant en los Lakers entregó nuevos argumentos para demostrar porqué la Tierra no es redonda.

“Volé 20 horas hoy, ni una sola vez fui por este camino, no fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. ¿Dicen que el mundo gira? He vivido frente a un lago durante 30 años y nunca he visto que el lago se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha”, apuntó.

O’Neal no es la única figura de la NBA que se declara terraplanista. Kyrie Irving también se mostró portador del mismo pensamiento.

“Nos han metido en la mente que el planeta es redondo, pero si uno piensa en serio en la forma en que viajamos… ¿de verdad crees que giramos alrededor del sol?”. No es una teoría de la conspiración: la Tierra es plana y la prueba está delante de nuestros ojos”, indicó el jugador de Brooklyn Nets.