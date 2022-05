Los Golden State Warriors ganaron este jueves a los Dallas Mavericks de Luka Doncic (120-110), clasificándose para las Finales de la NBA tras llevarse la final de la Conferencia Oeste por 4-1.

El conjunto de Stephen Curry y Klay Thompson, ganador de tres anillos (2015, 2017 y 2018), jugará sus sextas Finales en los últimos ocho años.

Los Warriors se enfrentarán por el título al vencedor de la final de la Conferencia Este, que por el momento dominan los Boston Celtics por 3-2 ante los Miami Heat.

Thompson (32 puntos con 8 triples) fue el líder de unos Warriors en los que resultaron fundamentales las aportaciones de dos de sus actores secundarios: Kevon Looney (10 puntos y 18 rebotes, 7 de ellos ofensivos) y Nemanja Bjelica (5 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias además de un gran trabajo defensivo).

Stephen Curry sumó 15 puntos y 9 asistencias como parte de los seis jugadores de los Warriors que anotaron al menos 10 puntos (el quinteto titular más Jordan Poole).

En los Mavericks, que han firmado una temporada excelente pese a esta decepción final, Luka Doncic tuvo una noche frustrante y de altibajos y acabó con 28 puntos (10 de 28 en tiros, 3 de 13 en triples), 9 rebotes y 6 asistencias.

El esloveno solo metió 2 de sus 10 tiros en el primer cuarto y no anotó ni un punto en el segundo, pero en el tercero reaccionó a lo grande con 15 puntos que permitieron soñar a los Mavericks con una remontada.

