Los Boston Celtics, liderados por los 25 puntos de Jaylen Brown y los 22 con doce rebotes de Jayson Tatum, dieron un golpe en la mesa en Miami al imponerse por 93-80 a los Heat para adelantarse 3-2 en las finales de la Conferencia Este y colocarse a un solo triunfo de regresar a las Finales doce años después de la última vez.

Tras la contundente victoria lograda dos días antes en Boston, los Celtics derrotaron a Miami con una excelente segunda mitad (56-38) y se ganaron la posibilidad de sentenciar la serie el próximo viernes en el TD Garden.

Brown, con 25 puntos, trece de ellos en el cuarto período, Tatum, que rozó el triple doble con 22 puntos, doce rebotes y nueve asistencias, y un magnífico Al Horford, con 16 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y unas jugadas de auténtico líder, lanzaron al equipo de Ime Udoka, que jugó sus últimas Finales en 2010, cuando cayó ante Los Ángeles Lakers.

Los números está a su lado. En las 44 veces en las que estuvieron por delante 3-2 en una serie, avanzaron de ronda en cuarenta ocasiones.

Miami pagó la baja de Tyler Herro y el mal día de Kyle Lowry, que no anotó puntos. No les bastó el doble-doble de Bam Adebayo, 18 puntos y diez rebotes, y los trece de un Jimmy Butler todavía frenado por los problemas físicos que arrastra.

Los hombres de Erik Spoelstra acabaron con un 30 de 94 en tiros de campo y un siete de 45 en triples, apenas un 15 % de acierto, demasiado poco para contener a los Celtics.

Our second-half push allowed us to overcome the Heat and take a 3-2 series lead with a 93-80 win in Game 5. pic.twitter.com/929MtIZliT

