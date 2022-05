Un incontenible Jayson Tatum, con 31 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias en 33 minutos, lideró una tremenda actuación de equipo de los Boston Celtics, que pasaron por encima de los Miami Heat (102-82) en el TD Garden e igualaron 2-2 las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Tatum pasó de los diez puntos anotados 48 horas antes en el contundente revés 127-102 sufrido ante los Heat a iluminar el Garden con jugadas espectaculares, en una noche en la que los Celtics mostraron todo su poderío en ambos lados de la pista, pese a la baja de Marcus Smart, que había acabado el tercer partido con fuerte dolor en un tobillo.

El equipo de Ime Udoka, que está haciendo historia como técnico debutante en la NBA, pudo contar también con una sobresaliente actuación del dominicano Al Horford, quien dominó en la pintura, con cinco puntos, trece rebotes y cuatro taponazos clave para desactivar por completo a los Heat.

Cinco jugadores de los Celtics acabaron con dobles dígitos ante unos Heat que pagaron la baja de Tyler Herro, mejor sexto hombre de la temporada, y las mejorables condiciones físicas de líderes como Jimmy Butler y Kyle Lowry.

