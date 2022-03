Los Angeles Lakers no levantan cabeza en la NBA y ahora además uno de sus jugadores recibió burlas de los rivales en pleno partido cuando intentó hacer un triple y terminó en un airball.

El balón le cayó en las manos a Karl-Anthony Towns que inmediatamente miró hacia arriba como si es que estuvieran cayendo balones, por lo lejos del aro que terminó en lanzamiento del jugador de los Lakers.

Algunos jugadores de Timberwolves también hicieron gestos burlándose del intento de Russell Westbrook, que ha estado lejos del nivel que se espera de él durante esta temporada.

Finalmente el partido terminó 124-104 en Minnesota, lo que se convierte en la tercera derrota consecutiva y la decimoquinta en los últimos veinte partidos para Los Lakers.

Tras ser superados por completo por los Phoenix Suns y los Toronto Raptors, los Lakers (29-40) se estrellaron ante un Towns que fue el mejor de los Timberwolves con 30 puntos y ocho rebotes en 26 minutos en la pista.

El jugador de origen dominicano, rey de los triples en el último All-Star, fue frenado por las faltas durante el encuentro, pero pese a no poder jugar muchos minutos, volvió a ser decisivo tras sellar ante San Antonio su récord de puntos en la NBA (60).

En los Lakers, LeBron James anotó 19 puntos, recogió cinco rebotes y repartió cuatro asistencias, pero tuvo un pésimo uno de ocho en triples en un mal día para todo su equipo, que solo convirtió diez de 45 intentos de tres puntos.

Los Lakers son octavos en el Oeste, mientras que los Timberwolves son séptimos (41-30), pero cada vez más cerca de los Denver Nuggets (42-28). Eso sí, les espera un calendario muy complicado, con citas contra Milwaukee Bucks, dos veces ante los Dallas Mavericks, Phoenix Suns y Boston Celtics.

has to be one of the more disrespectful moments ive seen in a long time, watch Pat Bev and KAT after Westbrook’s airball. pic.twitter.com/PnMU3nVd8T

— Rob Perez (@WorldWideWob) March 17, 2022