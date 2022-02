Un gran susto pasaron en la National Collegiate Athletic Association (NCAA), en Estados Unidos, luego de que en el partido entre Duke y Clemson un jugador embistiera a su rival en el aire cuando este se disponía a hacer una volcada. La dura caída provocó que el partido se detuviera por unos minutos para atender a la víctima.

El infractor fue David Collins de Clemson, que tras perder el balón y cuando vio que inmediatamente Wendell Moore Jr. se disponía a hacer una volcada, tomó la mala decisión de empujarlo en el aire, lo que provocó que el jugador de Duke se desestabilizara y tuviera una caída que asustó a más de alguno que presenciaba la liga universitaria de Estados Unidos.

El entrenadora de Duke Mike Krzyzewski entró a la cancha, pero lograron calmar los ánimos. Como era de esperar, Collins fue expulsado y tras el encuentro, una vez más frío, pidió disculpas y aclaró la situación desde su punto de vista.

En su Instagram, Collins escribió que “Corría para colocarle un tapón por detrás pero iba demasiado rápido y no pude parar. Nunca he sido un jugador sucio y quiero pedirle perdón a todo el mundo por esta falta. Me alegro de que Wendell esté bien”.

Por su parte, el entrenador Krzyzewski dijo tras el partido que “(Wendell) Quedó paralelo al suelo pero a dos metros en el aire. Es una de las jugadas más peligrosas que he visto jamás. No me malinterpreten, no es contra Collins, pero nunca había visto a un jugador caer así”.

Finalmente el resultado, que pasó a segundo plano, terminó en victoria para Duke por 82 a 64.