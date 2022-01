Los Phoenix Suns, los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers pasaron por aprietos este lunes en la NBA para vencer en sus partidos ante rivales en horas bajas (Oklahoma City Thunder y New York Knicks) o equipos muy afectados por las ausencias (Utah Jazz).

Suns en racha de triunfos

Los Phoenix Suns sumaron su séptima victoria seguida en un partido muy disputado ante unos Utah Jazz con la enfermería llena y ninguno de los jugadores de su quinteto habitual (Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O’Neale y Rudy Gobert).

Chris Paul fue decisivo en el último cuarto con 15 puntos para un total de 27, 9 rebotes y 14 asistencias, mientras que Devin Booker impulsó a los Suns en el inicio con 17 puntos en el primer cuarto y terminó el encuentro con 33 puntos y 7 rebotes.

En los Jazz, que pese a dar una gran imagen esta noche han perdido 8 de sus últimos 10 encuentros, Jordan Clarkson (22 puntos y 5 asistencias) fue el mejor de siete jugadores por encima de los 10 puntos.

Chris Paul & Devin Booker combined for 60 points to extend the @Suns win streak to 7! #ValleyProud@CP3: 27 PTS | 9 REB | 14 AST@DevinBook: 33 PTS | 7 REB | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/XlKE1JglcS — NBA (@NBA) January 25, 2022

Ajustada victoria de Cavaliers

Julius Randle tuvo un triple sobre la bocina para ganar el partido, pero el balón no entró y los Cleveland Cavaliers se impusieron a unos New York Knicks que se quedaron a las puertas de la remontada.

Kevin Love (20 puntos y 11 rebotes) fue el líder de unos Cavaliers en ascenso que han ganado 8 de sus últimos 10 encuentros, mientras que RJ Barrett (24 puntos y 5 rebotes) fue el más destacado de unos Knicks que no acaban de despegar.

Kevin Love & Evan Mobley BOTH snatched double-doubles in the @cavs W!@kevinlove: 20 PTS, 11 REB, 6 3PM@evanmobley: 15 PTS, 12 REB, 5 AST pic.twitter.com/UP61oaaNMB — NBA (@NBA) January 25, 2022

Bulls sufrieron ante Thunder

Zach LaVine (23 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias) regresó tras su lesión de rodilla en unos Chicago Bulls que ganaban de 28 puntos en el tercer cuarto a los Oklahoma City Thunder pero que acabaron sufriendo muchísimo para llevarse la victoria.

Nikola Vucevic (26 puntos y 15 rebotes) fue el máximo anotador de los locales, mientras que Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos y 10 asistencias) se encargó de guiar a los visitantes.

3 of the @chicagobulls starters scored 20+ to get the win on the road!@NikolaVucevic: 26 PTS | 15 REB | 3 BLK@ZachLaVine: 23 PTS | 7 REB | 7 AST | 2 STL@AyoDos_11: 24 PTS (career high) | 5 REB | 8 AST pic.twitter.com/NeX4pth76E — NBA (@NBA) January 25, 2022

Pelicans celebraron

En otro partido muy disputado y de alternativas, los New Orleans Pelicans se agarraron a Devonte’ Graham (25 puntos y 6 asistencias), Josh Hart (22 puntos y 10 rebotes) y Jonas Valanciunas (16 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) para doblegar a unos Indiana Pacers encabezados por Duane Washington Jr. (21 puntos).

El dominicano Chris Duarte jugó 27 minutos para los Pacers en los que consiguió 14 puntos (4 de 11 en tiros), 4 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón.

En los Pelicans, José Alvarado, consiguió 3 puntos (1 de 4 en tiros), una asistencia y un robo en 12 minutos mientras que el español Willy Hernangómez se quedó sin jugar.