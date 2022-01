Stephen Curry fue el salvador de los Golden State Warriors con una canasta sobre la bocina en una jornada en la que Los Angeles Lakers, en plena crisis, lograron una necesaria victoria y en la que tropezaron pesos pesados del Este como los Miami Heat, los Philadelphia 76ers y los Chicago Bulls.

El héroe Curry

Stephen Curry no tuvo una gran noche en el tiro (6 de 21 para 22 puntos y 12 asistencias), pero el genial base metió una canasta al borde del final que rescató a los Golden State Warriors frente a los Houston Rockets, que son el peor equipo del Oeste.

El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 3 minutos sin huella en la estadística de los Warriors, mientras que los Rockets fiaron su suerte a Christian Wood (19 puntos y 15 rebotes).

Lakers respiran ante el peor equipo de la liga

Tras la dolorosa derrota en casa del miércoles contra los Indiana Pacers, Los Angeles Lakers tomaron aire con una victoria ante los Orlando Magic, que son el equipo con el peor balance de la NBA.

LeBron James (29 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias), Carmelo Anthony (23 puntos con 4 de 5 en triples) y Russell Westbrook (18 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) lideraron la victoria de los angelinos frente a unos Magic que se desinflaron en la segunda mitad y en los que el mejor fue Jalen Suggs (22 puntos y 9 asistencias).

LeBron & Carmelo showed out for the @Lakers, combining for 52 PTS in their win! #LakeShow@KingJames: 29 PTS, 7 REB, 5 AST@carmeloanthony: 23 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/oeI0IxaoEp — NBA (@NBA) January 22, 2022

Antetokounmpo sentenció a los Bulls

Giannis Antetokounmpo (30 puntos y 12 rebotes) sometió a unos Chicago Bulls, que perdieron hoy el liderato del Este en favor de los Brooklyn Nets, y que no logran enderezar su rumbo tras haber perdido cuatro de sus últimos cinco partidos.

DeMar DeRozan (35 puntos y 6 rebotes) encabezó a los Bulls en un partido marcado por la escalofriante falta en el aire de Grayson Allen sobre Alex Caruso, que le llevó a ser expulsado del encuentro.

💪 @Giannis_An34 drops 30 for the 2nd straight game to power the @Bucks to victory! #FearTheDeer 30 PTS | 12 REB | 2 BLK pic.twitter.com/c3rZqsfSL9 — NBA (@NBA) January 22, 2022

Clippers ganan con lo justo

Con una fabulosa actuación colectiva y un esfuerzo incansable, Los Angeles Clippers remontaron un partido que perdían de 24 puntos en el tercer cuarto para acabar sorprendiendo en su cancha a los Philadelphia 76ers de un gran Joel Embiid (40 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias).

Reggie Jackson (19 puntos y 9 asistencias) encabezó al grupo de seis jugadores por encima de los 10 puntos, en unos Clippers en los que el español Serge Ibaka logró 2 puntos y un rebote en 5 minutos.

Heat cayó en Atlanta

Con pocas alegrías en una temporada por ahora muy decepcionante, los Atlanta Hawks se regalaron una importante victoria sobre unos Miami Heat al alza pero que fallaron un triple ganador en el último segundo de Jimmy Butler.

Trae Young (28 puntos y 7 asistencias) brilló en los Hawks y Bam Adebayo (21 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias) sobresalió en los Heat.

🧊 @TheTraeYoung powered the @ATLHawks to their 3rd straight victory! 28 PTS | 7 AST | 4 3PM pic.twitter.com/KdglDCI8uo — NBA (@NBA) January 22, 2022

Brooklyn se impuso sobre Spurs

Los Brooklyn Nets dieron un golpe en la mesa en el último cuarto para imponerse a unos San Antonio Spurs en los que debutó el español Juancho Hernangómez (un rebote en 2 minutos cuando el encuentro ya estaba decidido).

James Harden logró un triple-doble para los Nets (37 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) mientras que Dejounte Murray hizo lo propio en los Spurs (25 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias).

Hornets en racha

Los Charlotte Hornets encadenaron su tercera victoria seguida con un triunfo sin demasiados problemas ante unos Oklahoma City Thunder que no plantearon excesiva resistencia.

Los Hornets se dejaron guiar por Terry Rozier (24 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias) y Miles Bridges (22 puntos y 14 rebotes) mientras que los Thunder se encomendaron a Shai Gilgeous-Alexander (29 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias).

Celtics sufrieron remontada

Un incontestable parcial de 5-20 en los últimos siete minutos le sirvió a los Portland Trail Blazers una fantástica remontada en cancha de los Boston Celtics.

Jusuf Nurkic (29 puntos, 17 rebotes y 6 asistencias) fue el héroe de los Blazers en tanto que Jayson Tatum (27 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias) no pudo evitar el fracaso al final de los Celtics.