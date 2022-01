El pasado domingo, los Golden State Warriors recibieron a Cleveland Cavaliers en una nueva jornada de NBA y que fue muy especial para una de sus grandes figuras: el escolta Klay Thompson.

Luego de 941 días lejos de las canchas, producto de dos lesiones de gravedad (rotura de ligamentos y del tendón de Aquiles), ‘KT’ volvió a jugar en el Chase Center y nadie se lo quiso perder.

Ni siquiera su compañero Draymond Green, quien se lesionó minutos antes del partido y quedó al margen del encuentro ante los ‘Cavs’.

Sin embargo, eran tantas sus ganas de compartir en el parqué con Thompson, que saltó igual a la cancha como titular y jugó apenas 7 segundos.

El lindo gesto fue ampliamente aplaudido por los fanáticos, pero fue repudiado por las casas de apuestas.

¿La razón? De acuerdo a Mundo Deportivo, los más avezados aprovecharon que los Warrios hicieron públicas las intenciones de Green y se la jugaron con que el ala-pívot acabaría con números negativos. Dicho y hecho.

Con sus 7 segundos en el parqué, Green acabó con 0 puntos, 0 asistencias, 0 rebotes y una falta personal, la que cometió antes de sentarse en la banca para no volver al juego.

Según el citado medio, “la mayoría de compañías del sector en Estados Unidos terminaron pagando muy caro el desliz de última hora y los apostantes levantaron más de un millón de dólares en ganancias, combinando apuestas improbables sobre el jugador en cuestión”.

Si bien la mayoría de las casas pagó sin pensarlo mucho, algunas como Draft Kings acusaron que la situación de Green podría violar las normativas del negocio, algo que fue descartado y por lo cual debieron cancelar el dinero a sus clientes.

Draymond Green is not playing tonight (left calf tightness), but he still wanted to be on the floor with Klay for his return.

So Green was there for the opening tip and took a foul so he could check out of the game ❤️ pic.twitter.com/puAzOy3rxe

— ESPN (@espn) January 10, 2022