Los Phoenix Suns sufrieron una dolorosa derrota en casa ante los Memphis Grizzlies que les aleja del liderato de la Conferencia Oeste de la NBA, mientras que los Brooklyn Nets superaron con comodidad en Los Angeles a los Clippers y los Dallas Mavericks, todavía sin Luka Doncic, ganaron en Dallas a los Portland Trail Blazers.

Sorpresa en Boston

Los Minnesota Timberwolves dieron la sorpresa en Boston y derrotaron a los Celtics por 103-108 a pesar de no tener a sus tres principales estrellas: el base D’Angelo Russell, el escolta Anthony Edwards y el pívot Karl-Anthony Towns.

Sin los tres principales hombres del equipo de Minnesota, Jaylen Nowell asumió la responsabilidad y se convirtió en el máximo anotador del partido con 29 puntos, mientras que el pívot Nathan Knight hizo un doble doble con 20 puntos y 11 rebotes.

En los Celtics, sin su hombre más efectivo, Jayson Tatum, el máximo anotador fue Jaylen Brown, con 26 puntos y 10 rebotes. El español Juancho Hernangómez jugó casi 16 minutos y anotó 2 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.

The @Timberwolves get the win at home behind career-highs from @JaylenNowell (29 PTS) & @nateknght (20 PTS), as they combine for 49 PTS! pic.twitter.com/0mN7B6qFPq — NBA (@NBA) December 28, 2021

Ajustado triunfo de Grizzlies

Segunda derrota consecutiva de los Phoenix Suns, esta vez por 113-114, ante unos Memphis Grizzlies dirigidos por un decisivo Ja Morant.

El máximo anotador del partido fue el base de los Grizzlies, Morant, que hizo 33 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 robos de balón.

Morant fue el autor de la canasta decisiva, rodeado de cuatro defensores de los Suns, a una mano y en plena caída cuando quedaba medio segundo en el reloj.

El escolta de los Grizzlies, Desmond Bane, terminó la noche con su récord personal de puntos y tiros triples al suma 32 puntos, de los que 18 fueron fruto de triples, 6 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

En los Suns, Devin Booker hizo 30 puntos mientras que el base Chris Paul sumó un nuevo doble doble con 13 puntos y 13 asistencias además de 3 robos de balón.

After his TOUGH game-winning layup tonight, we take a look at the best clutch plays of @JaMorant's career thus far! pic.twitter.com/OInsFVHOBT — NBA (@NBA) December 28, 2021

Porzingis lideró a los Mavs

Los Dallas Mavericks ganaron en Portland a los Trail Blazers por 117-132, con un Kristaps Porzingis que por segunda noche consecutiva fue decisivo para su equipo.

Porzingis fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 2 robos de balón y 2 tapones.

En los locales, el base Damian Lillard fue el máximo anotador, con 26 puntos y Nassir Little hizo un doble doble de 20 puntos y 10 rebotes.

Kristaps Porzingis (@kporzee) filled the stat-sheet tonight for the @dallasmavs in the win! 34 PTS | 9 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/YUbTyYlUri — NBA (@NBA) December 28, 2021

Nets vencieron sin problemas

Los Brooklyn Nets ganaron de forma cómoda a los Clippers en Los Angeles por 108-124, en un partido en el que no jugó Kevin Durant pero en el que su compañero James Harden anotó 39 puntos y 15 asistencias, su récord esta temporada.

Durant y otros seis jugadores de los Nets están de baja por los protocolos de la covid-19. Los Clippers jugaron sin ocho jugadores por las mismas razones.

Además, los californianos están sin sus dos estrellas, Paul George y Kawhi Leonard, ambos lesionados. El máximo anotador de los Clippers fue Marcus Morris Sr., con 24 puntos. El español Serge Ibaka jugó 13 minutos y anotó 6 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 1 robo de balón y 2 tapones.

Another night, another huge game in Los Angeles for @JHarden13. He follows up his Christmas Day triple-double with 39 points and 15 assists in tonight's @BrooklynNets win! pic.twitter.com/EWqFjDMY10 — NBA (@NBA) December 28, 2021

Bulls siguen al alza

El trío de los Chicago Bulls DeMar DeRozan, Zach LaVine y Nikola Vucevic combinaron 89 puntos en la victoria sobre los Atlanta Hawks por 118-130.

En frente, Trae Young, Cam Reddish y Bogdan Bogdanovic sumaron 82 puntos para los Hawks. El máximo anotador fue DeRozan con 35 puntos y 10 asistencias.

Vuceciv también tuvo un doble doble con 24 puntos y 17 rebotes. El máximo anotador de los Hawks fue Reddish, con 33 puntos.

What a night for this @chicagobulls trio!@DeMar_DeRozan: 35 points, 10 assists (14-20 FGM)@ZachLaVine: 30 points, 9 assists, 5 threes@NikolaVucevic: 24 points, 17 rebounds, 6 assists, 4 blocks, 4 threes pic.twitter.com/LeUiarQKXQ — NBA (@NBA) December 28, 2021

Jazz no perdonaron a Spurs

El segundo base de los Utah Jazz, Jordan Clarkson, que se enfrentó a un aficionado en el último cuarto del partido, impulsó a su equipo a la victoria ante los San Antonio Spurs por 104-110 con 23 puntos.

Jordan fue el máximo anotador del partido. El pívot francés de los Jazz, Rudy Gobert, hizo un doble doble de 16 puntos y 13 asistencias.

El mejor jugador de los Spurs fue el base Derrick White, con 21 puntos. El pívot Jakob Poeltl sumó un doble doble de 10 puntos y 13 rebotes.