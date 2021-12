LeBron James, superestrella de Los Angeles Lakers de la NBA, generó varias reacciones en su contra luego de publicar un mensaje en sus redes sociales alusivo a la covid-19.

De acuerdo a Marca, el ‘King’ subió un meme donde se ve a tres Spider-Man apuntándose mutuamente, donde uno representa el coronavirus, otro la gripe y el tercero un resfriado.

La imagen, que puede interpretarse como que los tres son los mismo debido a sus síntomas similares, no cayó bien entre sus seguidores.

Y es que para muchos la covid-19 no es un juego, especialmente en momentos donde la variante Ómicron causa estragos en Europa y Estados Unidos.

“Publicación increíblemente irresponsable, mal informada y desaconsejable de LeBron”, fueron los comentarios más repetidos.

Otros, le recordaban las cifras por fallecidos en Estados Unidos debido a las cosas: 815.647 por covid, 37.314 por gripe y 0 por resfríos.

Una de las respuestas más comentadas fue la de un usuario que le recordó al ‘King’ que Karl-Anthony Towns, jugador de los Minnesota Timberwolves, ha perdido a siete familiares por el coronavirus.

Esta temporada no ha sido la mejor para LeBron James y los Lakers, que marchan sextos en la conferencia Oeste con 17 derrotas y 16 triunfos.

