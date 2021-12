La NBA vivió este jueves una noche para la historia en la que los Memphis Grizzlies batieron el récord de mayor diferencia de puntos en un partido de la NBA, y en la que los Phoenix Suns sumaron su decimoctava victoria seguida, lo que supone una marca nunca antes alcanzada por la franquicia de Arizona.

El mayor titular de la jornada lo dieron los Grizzlies, que destrozaron a los Oklahoma City Thunder por 73 puntos de diferencia (152-79) y que rompieron así el récord del mayor margen en un partido de la NBA.

Hasta ahora, la mayor diferencia en un encuentro de la NBA correspondía a un partido del 17 de diciembre de 1991 en el que los Cleveland Cavaliers pulverizaron a los Miami Heat por 68 puntos (148-80).

El español Santi Aldama fue parte de esta fiesta histórica de los Grizzlies y firmó, además, su mejor actuación desde que aterrizó en la NBA.

Aldama fue el tercer máximo anotador de su equipo y jugó 28 minutos, en los que consiguió un doble-doble de 18 puntos (8 de 16 en tiros), 10 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón.

Los Grizzlies tuvieron a nueve jugadores por encima de los 10 puntos, encestaron el 62,5 % de sus tiros, al descanso ya vencían por 72-36 y llegaron a ganar por 78 puntos en el último cuarto.

El partido también supone el récord de puntos para los Grizzlies en un encuentro en toda la historia de la franquicia.

Por otro lado, los Phoenix Suns extendieron a dieciocho su magnífica racha de triunfos consecutivos al imponerse a los Detroit Pistons (114-103).

El conjunto de Chris Paul y Devin Booker tiene ahora el mejor balance de la NBA (19-3) y es líder de la Conferencia Oeste por delante de los Golden State Warriors de Stephen Curry (18-3).

Suns y Warriors se medirán este viernes en una reedición del fantástico duelo del pasado martes en el que los de Phoenix tumbaron a los de San Francisco (104-96).

Booker no jugó esta noche por lesión frente a los Pistons en un partido en el que brilló el esfuerzo colectivo de unos Suns con siete jugadores por encima de la decena de puntos.

Cameron Payne y Cameron Johnson fueron los referentes ofensivos de los Suns con 19 puntos por cabeza.

La Conferencia Este vivió dos enfrentamientos muy disputados y que no se resolvieron hasta los últimos segundos.

Por un lado, los Milwaukee Bucks, en los que no jugó Giannis Antetokounmpo por molestias en los gemelos, cayeron ante los Toronto Raptors (97-93) y perdieron así su primer partido tras ocho victorias seguidas.

The @Raptors pick up the win behind @FredVanVleet 's 29 PTS, 5 REB, 4 AST and 5 3PM! pic.twitter.com/JdgXOczg9w

Los actuales campeones de la NBA iban 8 puntos por debajo a falta de dos minutos, pero no se rindieron y llegaron a tener un triple de Pat Connaughton que les habría puesto al frente a solo seis segundos del final.

El tiro de tres no entró y los Raptors se embolsaron el encuentro gracias a un estupendo Fred VanVleet que consiguió 29 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

En Nueva York se vivió otro thriller con la ajustada victoria de los Chicago Bulls, que ahora son segundos en el Este, sobre unos combativos New York Knicks (115-119).

Three @chicagobulls starters combine for 88 PTS 🔥@DeMar_DeRozan (34 PTS), @ZachLaVine (27 PTS) & @NikolaVucevic (27 PTS) lead the way in their road win! pic.twitter.com/ilNLBk69K2

— NBA (@NBA) December 3, 2021