Un letal Jonas Valanciunas en los New Orleans Pelicans y un Nikola Jokic decisivo en el morboso duelo entre Denver Nuggets y Miami Heat, fueron protagonistas de una ajetreada jornada de la NBA marcada por el poderío europeo, algunos resultados sorprendentes y el buen papel de los jugadores hispanos.

La actuación más asombrosa de la noche la firmó en Los Angeles (EE.UU.) Jonas Valanciunas, que con 39 puntos guió a los New Orleans Pelicans a una fabulosa victoria sobre Los Angeles Clippers (104-123).

El lituano logró la mayor anotación de su carrera en la NBA gracias a una memorable primera mitad, en la que metió sin fallo los 7 triples que intentó para llegar al descanso con 29 puntos.

El español Serge Ibaka jugó su mejor partido con los Clippers desde que regresó tras su larga lesión de espalda y consiguió 13 puntos (3 de 4 en triples), 6 rebotes y una asistencia en 26 minutos.

También destacó su compatriota Willy Hernangómez, consolidado ya como recambio interior de Valanciunas en los Pelicans y que logró 9 puntos (4 de 6 en tiros) y 6 rebotes en 16 minutos.

39 PTS (career high)

15 REB

7-8 3PM (career high)@JValanciunas becomes the 4th player in @NBAHistory with 35+ points, 15+ rebounds and 7+ threes in a game! pic.twitter.com/LLxyuAk61C

— NBA (@NBA) November 30, 2021