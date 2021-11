Esta vez le tocó al base Jrue Holiday ser el líder del ataque de los Milwaukee Bucks al aportar 18 puntos y guiarlos al triunfo por 123-92 a los Orlando Magic.

La facilidad encestadora de los Bucks les permitió llegar al descanso con la mayor ventaja (77-36) en la historia del equipo de Milwaukee.

Antes del lunes, la mayor ventaja de Milwaukee al medio tiempo era de 78-40 sobre Detroit Pistons, registrada el 26 de diciembre de 1978. Los Bucks ganaron ese encuentro por 143-84.

Milwaukee eventualmente construyó una ventaja de 51 puntos, convirtiéndose en el primer equipo en liderar un partido por al menos 50 puntos esta temporada.

Los Bucks superaron a Orlando por segunda ocasión en tres días: ganaron por 117-108 el sábado.

El escolta reserva Pat Connaughton acabó con 17 puntos, que lo dejaron segundo máximo encestador de los Bucks que tuvieron a siete jugadores con números de dos dígitos, entre ellos al ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo que consiguió 12 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes, además de poner dos tapones.

El pívot Bobby Portis, que ha surgido con su mejor juego individual, dominó la pintura al irse con un doble-doble 13 puntos, 11 rebotes y tres asistencias.

Orlando (4-14), que jugó el segundo partido consecutivo con los Bucks, lo hizo de nuevo sin su principal anotador, el base Cole Anthony, quien tiene una lesión en el tobillo derecho.

Leading the @Bucks to a 3-0 record, @Giannis_An34 puts up 33.3 PPG, 16.0 RPG and 5.0 APG to earn the Eastern Conference Player of the Week honor for Week 5! pic.twitter.com/JLMfSQ6HHq

— NBA (@NBA) November 22, 2021