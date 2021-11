De nuevo la figura del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo se hizo presente en el juego individual y de equipo de los Milwaukee Bucks, a los que aportó un doble-doble de 21 puntos, 19 rebotes y siete asistencias que les abrió el camino del triunfo por 96-89 que consiguieron ante los luchadores Oklahoma City Thunder.

El equipo visitante recortó la desventaja de Milwaukee a 84-82 con un triple de Kenrich Williams cuando quedaban 8:01 minutos por jugarse, pero fallaron varios tiros en el último cuarto que les hubiera dado el empate o la ventaja.

El ala-pívot Bobby Portis tuvo doble-doble de 17 tantos y 13 rebotes, mientras que el alero Khris Middleton encestó 16 tantos y tuvo ocho rebotes con los Bucks (8-8).

Middleton anotó desde ocho metros en el primer minuto del partido su triple número 1.052 en su carrera como jugador de los Bucks y superó a Ray Allen para el liderato de la franquicia.

Allen posee el récord de la NBA con 2.973 triples durante una carrera que también incluyó períodos con los Seattle SuperSonics, Boston Celtics y Miami Heat.

Por los Thunder (6-9) el líder anotador fue el escolta canadiense Shai Gilgeous-Alexander, con 17 puntos, que no evitaron la derrota de su equipo.

Pelicans sorprendieron a Clippers

Jonas Valanciunas obtuvo doble-doble de 26 puntos y 13 rebotes que lo dejaron al frente del ataque de los New Orleans Pelicans, que se impusieron por 94-81 a Los Angeles Clippers.

Los Pelicans superaron una desventaja de 20 puntos en la primera mitad y, en la segunda, fueron superiores a los Clippers en todas las facetas del juego.

A double-double and a career-high 5 triples.@JValanciunas goes for 26 PTS and 13 REB to power the @PelicansNBA to the 20-PT comeback win. pic.twitter.com/Eaz0CihF0h — NBA (@NBA) November 20, 2021

La victoria fue solo la tercera que han conseguido los Pelicans en lo que va de temporada, para marca de 3-14 y rompieron racha de dos derrotas consecutivas.

El escolta Josh Hart consiguió otro doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes, mientras que el ala-pívot Brandon Ingram también aportó otro doble-doble de 17 tantos, 12 rebotes y cinco asistencias con los Pelicans.

Nueva Orleans falló 16 de sus primeros 22 tiros, lo que ayudó a los Clippers a construir una ventaja de 20 puntos al comienzo del segundo cuarto.

Por los Clippers (9-7), el líder anotador volvió a ser el alero Paul George, que encestó 19 tantos, pero sin que tampoco estuviese inspirado en el juego ofensivo en la segunda mitad cuando el ataque del equipo angelino desapareció del campo en los momentos decisivos.

Los Clippers siguen con las bajas de los titulares, el alero Kawhi Leonard, y el pívot hispano congoleño Serge Ibaka, ambos recuperándose de sendas lesiones que les obligaron a pasar por el quirófano durante el pasado verano.

Siakam lideró ingrata visita de Raptors

El ala-pívot camerunés Pascal Siakam logró 32 puntos y ocho rebotes que lo dejaron al frente del ataque balanceado de los Toronto Raptors, que derrotaron a domicilio por 89-108 a los Sacramento Kings.

El equipo canadiense, que jugó partido en noches seguidas, tras haber perdido el jueves frente a los Utah Jazz, encontró su mejor dinámica en el juego ofensivo que le permitió disponer de hasta 30 puntos de ventaja.

Pascal Siakam rallies the @Raptors.@pskills43 tallies 32 PTS and 8 REB lead Toronto to the win. pic.twitter.com/pNKaL6Dnuu — NBA (@NBA) November 20, 2021

Los Raptors pusieron fin a una racha de tres derrotas seguidas y ganaron por segunda vez en ocho partidos, lo que los mantiene con marca perdedora (8-9).

Siakam anotó 18 de sus 32 puntos en la primera mitad y los Raptors continuaron con su reciente dominio en Sacramento.

El ala-pívot franquicia, que anotó cuatro puntos en 2 de 14 tiros contra el Jazz, se recuperó con una de sus mejores actuaciones de la temporada. Anotó 10 de 12 tiros de campo y atrapó ocho rebotes, y además anotó los primeros ocho puntos del tercer cuarto.

Además de Siakam, los Raptors también tuvieron el apoyo del escolta Gary Trent que llegó a los 23 puntos y el base Fred VanVleet que encestó 13 tantos.

Por los Kings (6-10), el base DeAaron Fox aportó 17 puntos como líder del ataque del equipo de Sacramento, que ha perdido consistencia en su juego defensivo.

‘La Barba’ mantiene liderato de los Nets

La ausencia del alero estrella Kevin Durant, lesionado, esta vez no impidió que los Brooklyn Nets, con el escolta James Harden en su mejor versión, a pesar de sufrir, al final consiguieron la victoria por 115-113 ante los Orlando Magic.

Harden estuvo cerca del triple-doble con 36 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias como mejor aportador de los diezmados Nets, que tampoco contaron con el alero encestador Joe Harris.

Los Nets superaron una desventaja de 19 puntos y la ausencia de Durant para acreditarse la victoria y recuperar el liderato de la División Atlántico y de la Conferencia Este con marca de 12-5 .

Durant no jugó debido a un esguince en el hombro derecho que le impide tener su mejor toque de muñeca, aunque jugó los dos partidos anteriores ya lesionado.

36 PTS, 10 REB, 8 AST, 3 STL, 2 BLK@JHarden13 does it all in the @BrooklynNets win. pic.twitter.com/aYWo0LCxCI — NBA (@NBA) November 20, 2021

El veterano base australiano Patty Mills consiguió otros 22 tantos, que también fueron decisivos a la hora de definir la victoria de los Nets.

Mientras que el ala-pívot reserva, James Johnson, obtuvo doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes con los Nets y como sexto jugador también se convirtió en factor ganador.

Los Nets perdían por 19 puntos en el segundo cuarto, pero terminaron la mitad con una racha de 10-0. Harden anotó los últimos cinco puntos desde la línea de tiros libres cuando Brooklyn redujo su desventaja de medio tiempo a 53-62.

Por los Magic (4-12), el mejor anotador fue el escolta novato Jalen Suggs que llegó a los 21 tantos.

Otro novato, el ala-pívot alemán Franz Wagner y el reserva Chuma Okeke aportaron 17 tantos cada uno con el equipo de Orlando.