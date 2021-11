El alero Paul George, con 23 puntos, dirigió el ataque de Los Angeles Clippers que vencieron 129-112 a los Minnesota Timberwolves y sumaron su séptima victoria consecutiva además de lograr el triunfo en los tres encuentros de este mes contra Minnesota.

Reggie Jackson aportó 21 puntos y el reserva Terrence Man logró otros 16 tantos con los Clippers (8-4).

Por los Timberwolves (4-8) el ataque lo dirigió Anthony Edwards con 21 puntos y nueve rebotes. DAngelo Russell y el reserva Jaden McDaniels aportaron 15 puntos cada uno.

El dominicano estadounidense Karl-Anthony Towns aportó 8 puntos en 31 minutos de juego al encestar 3 de 11 tiros de campo, 2 de 3 desde la línea de personal; logró ocho rebotes y entregó cuatro asistencias.

Darius Garland anotó dos tiros libres con nueve segundos por jugarse y terminó con 22 puntos para los Cleveland Cavaliers, que derrotaron 91-89 a los Boston Celtics.

Evan Mobley tuvo 19 tantos y nueve rebotes, y el jugador español Ricky Rubio encestó 16 para los Cavaliers (9-5).

Por los Celtics (6-7), el mejor anotador fue Dennis Schroder, con 28 tantos.

Schroder tuvo la oportunidad de forzar el tiempo extra para Boston, pero falló un tiro en salto desde la línea de fondo derecha cuando el tiempo expiró.

Los Celtics vieron interrumpida su racha de dos victorias consecutivas y no lograron superar los .500 por primera vez esta temporada.

Los equipos se enfrentarán nuevamente el lunes en Rocket Mortgage FieldHouse.

