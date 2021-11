Una terrorífica agresión en un partido de básquetbol femenino está dando qué hablar en redes sociales. Y es que en el registro se ve como una jugadora le propina un brutal golpe en la cara a otra del conjunto rival, lo cual habría dejado con graves consecuencias a ésta última.

Según informó la prensa todo habría ocurrido en un torneo de básquetbol de equipos de adolescentes, en California, Estados Unidos. El objetivo de la cita era fomentar la buena convivencia y el compañerismo a través del deporte, pero la jornada terminó siendo un verdadero calvario.

La triste protagonista fue individualizada como Lauryn Ham, de 15 años, quien cayó tumbada en el suelo luego de recibir un descomunal golpe en la cara de parte de una rival, lo cual la tendría hasta hoy con dolores de cabeza constantes y graves problemas de concentración que le impiden regresar al colegio.

La situación fue presenciada por todos quienes se encontraban en el recinto deportivo, incluyendo a Alice Ham -madre de la joven agredida- que no dudó en utilizar sus redes sociales personales para cargar contra la madre de la victimaria por el golpe que recibió su hija.

“Esto de aquí me enferma el estómago. Esto le pasó a MI HIJA en su juego ayer. No hay absolutamente ningún lugar para algo así en el baloncesto ¡¡No me importa lo famoso que seas !! Esta madre le dijo a su hija que “vaya y la golpee” y mi hijo recibe un puñetazo no provocado. Lo siento, pero es todo lo que está mal en los deportes juveniles. La niña y su madre no mostraron absolutamente ningún remordimiento y no se disculparon. Los deportes juveniles deben cambiar”, escribió la madre de Lauryn en su cuenta de Instagram.

Alice Ham también señaló que la situación fue denunciada a la Policía, ya que asegura que el nivel de agresión es constitutivo de un delito y que se debe investigar como tal.

Revisa la agresión aquí: