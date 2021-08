El nuevo pívot de los Sixers, Andre Drummond, publicó un video en su cuenta de Twitter donde se le ve salvando a su hijo de dos años de morir ahogado en una piscina.

En el registro, que pertenece a una cámara de seguridad, se ve al jugador de la NBA lanzarse totalmente vestido al agua al percatarse que su pequeño se había caído a la piscina.

El niño, llamado Deon, estaba sentado al borde de la piscina junto a algunos adultos y, al intentar pararse, cayó a la piscina.

“La peor pesadilla de los padres”, escribió posteriormente Drummond, agregando que afortunadamente nadie resultó herido.

Pese a las advertencias posteriores, el pequeño Deon intentó nuevamente acercarse a la piscina.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

A parents worst nightmare….. Feat my son & I 😂😂

No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk

— Andre Drummond (@AndreDrummond) August 12, 2021