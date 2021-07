Los Milwaukee Bucks, con un imparable Giannis Antetokounmpo, se impusieron a los Phoenix Suns de Chris Paul en el sexto juego de las Finales y conquistaron su segundo título de NBA.

El griego, quien no fue rival para la zaga visitante, registró 50 puntos, 2 asistencias y 14 rebotes en el 105-98 final a favor de los Bucks.

Así, los de Milwaukee vuelven a reinar por segunda vez en la historia de la NBA, tras la corona de 1971 con Lew Alcindor (posteriormente Kareem Abdul-Jabbar) y Oscar Robertson en sus filas.

The @Bucks are the 2020-21 NBA Champions! #ThatsGame pic.twitter.com/lMNgoe8tal

— NBA (@NBA) July 21, 2021