Los Brooklyn Nets no desfallecieron tras la lesión de James Harden en el primer minuto y derrotaron 115-107 los Milwaukee Bucks, este sábado en el arranque de las semifinales de la conferencia Este.

Ante su público, Kevin Durant y Kyrie Irving, las otras dos superestrellas de Brooklyn, se combinaron para anotar 54 puntos y compensar la ausencia de Harden, que volvió a sufrir un problema de isquiotibiales cuya gravedad aún se desconoce.

Durant sumó 29 puntos y 10 rebotes e Irving 25 puntos y 8 asistencias; mientras el griego Giannis Antetokounmpo, líder de los Bucks, terminó con 34 puntos y 11 rebotes.

Los Nets, que derrotaron por un cómodo 4-1 a los Boston Celtics en la primera ronda, vieron partir a Harden de la cancha cuando no se había cumplido un minuto de juego.

El escolta, que ya estuvo cinco semanas de baja entre abril y mayo por un problema de isquiotibiales, se volvió a romper en una entrada a canasta.

Con 43 segundos disputados, el técnico Steve Nash pidió tiempo muerto y Harden se marchó caminando por su propio pie a los vestuarios del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York).

Máximo anotador de las tres pasadas temporadas de la NBA, Harden aterrizó en enero en los Nets después de que forzara el traspaso desde los Houston Rockets, alegando que quería luchar por un campeonato.

El MVP (Jugador Más Valioso) de 2018 pidió jugar con Durant e Irving para formar un superequipo que llegó a los playoffs como gran candidato al título.

En la serie ante los Celtics, Harden promedió unos estratosféricos 27,8 puntos, 3,8 triples, 7,2 rebotes, 10,6 asistencias y 2 robos.

🔥 @blakegriffin23 comes up big in Game 1!

18 PTS | 14 REB | 2 STL | 4 3PM

The @BrooklynNets will look to go up 2-0 on Monday at 7:30pm/et on TNT. #NBAPlayoffs #ThatsGame pic.twitter.com/DuLlYlGpGX

— NBA (@NBA) June 6, 2021