Con una exhibición de 50 puntos, Jayson Tatum comandó la victoria del viernes de los Boston Celtics ante los Brooklyn Nets, que dominan la serie 2-1, mientras los Clippers respiraron con un primer triunfo ante los Mavericks pese a los 44 puntos de Luka Doncic.

Los Celtics aprovecharon el apoyo de su público para derrotar 125-119 a los Nets en la primera ronda de playoffs de la conferencia Este de la NBA.

A sus 23 años, Tatum logró una de las mejores actuaciones de los playoffs de la NBA que eclipsó al trío de superestrellas de los Nets formado por Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, que venía dominando la eliminatoria con puño de hierro.

El alero se quedó a solo 4 puntos de igualar el récord de anotación en playoffs de un jugador de los Celtics, la franquicia más ganadora de la NBA junto a los Lakers, que marcó John Havlicek en 1973.

Tatum es también el tercer jugador más joven de la historia en sumar al menos 50 puntos en playoffs, solo superado por Rick Barry (1967) y Michael Jordan (1986).

Los Celtics necesitaban un paso adelante de su estrella, que no estaba brillando en la serie, para evitar que los Nets se colocaran con una ventaja de 3-0, que ningún equipo ha podido remontar.

“Solo trato de jugar mejor. Traté de redimirme de mis primeros partidos”, dijo Tatum, que sumó también 6 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 1 tapón a su cuenta.

El ‘Big 3’ de los Nets volvió a concentrar la ofensiva con James Harden sumando 41 puntos y 10 asistencias y Kevin Durant otros 39 puntos y 9 rebotes.

Irving, en cambio, vivió una noche complicada con apenas 16 puntos en una estadística de 6/17 en tiros de campo.

El base jugaba por primera vez frente a público en el TD Garden desde que se marchó de los Celtics en 2019, y recibió abucheos durante toda la noche por los 5.000 aficionados presentes.

El ambiente se calentó más durante la semana con unos comentarios de Irving sobre racismo en Boston que levantaron gran controversia y fueron respondidos por algunos jugadores de los Celtics.

“Es basquetbol. He estado en unos cuantos ambientes así en mi vida”, dijo Irving. “Como he dicho, mientras ahí fuera sea estrictamente la naturaleza del basquetbol y no haya nada extra, me parece bien”.

Clippers evitan el 3-0

Kawhi Leonard y Paul George se echaron a Los Angeles Clippers a las espaldas para vencer 118-108 a los Mavericks en Dallas pese a los 44 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias de Luka Doncic.

Una derrota de los Clippers hubiera colocado el 3-0 en la serie a favor de los Mavericks y puesto ante el precipicio el proyecto angelino.

Frente a unos 17.000 fervorosos aficionados en el American Airlines Arena, Dallas salió con fuerza a encarrilar la eliminatoria y Doncic comenzó pronto su recital sumando 11 de los primeros 14 puntos de su equipo, incluidos tres triples.

Los Clippers llegaron a estar contra la pared, con 19 puntos de desventaja, pero Leonard y George se conjuraron para evitar una derrota casi definitiva.

Leonard sumó 36 puntos y 8 rebotes y George otros 29 y 7 mientras, del otro lado, Doncic apenas tenía la ayuda esperada de sus compañeros, especialmente la de Kristaps Porzingis, que se quedó en 9 puntos.

“No teníamos otra opción que replegarnos, mantenernos fuertes y juntos. Seguimos 2-1 abajo y tenemos que seguir luchando”, declaró Paul.

Trae Young da alas a los Hawks

En el primer partido de playoffs en Atlanta de su carrera, Trae Young lideró el triunfo 105-94 de los Hawks ante los New York Knicks con el que se avanzan 2-1 en su serie de la conferencia Este.

El joven Young logró 21 puntos y 14 rebotes en un duelo generacional contra el veterano base Derrick Rose, que fue prácticamente la única arma efectiva de los Knicks con 30 puntos y 5 asistencias.

“Siento que me he preparado toda mi vida para estos días, para estos momentos”, dijo Young.

A sus 22 años, el base All-Star está protagonizando unos espectaculares primeros playoffs con promedios de 27,7 puntos y 10,3 asistencias por partido.

Young pidió prudencia por un triunfo que encendió las gradas casi llenas (15.743 aficionados) del State Farm Arena, donde también habían seguidores rivales como el cineasta Spike Lee, apasionado seguidor ‘Knick’.

“No hemos probado nada, tenemos que ganar esta serie. Quedan dos partidos más por ganar”, recalcó Young.

Por los Knicks, su estrella, el ala-pívot All-Star Julius Randle, se quedó en 14 puntos con una nefasta estadística de 2/15 en tiros de campo.