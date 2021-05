En el primer partido de la eliminatoria en el Staples Center de Los Ángeles, los Lakers vencieron 109-95 a los Phoenix Suns con 21 puntos y 9 asistencias de LeBron James y 34 puntos y 11 rebotes de Anthony Davis.

Los vigentes campeones de la NBA suman así dos victorias consecutivas que les dan confianza para resolver la serie ante los Suns, que fueron mejores en la fase regular al terminar segundos del Oeste.

Phoenix, que juega sus primeros playoffs en una década, se está resintiendo de los problemas físicos de su comandante en la pista, Chris Paul.

El veterano base, que sufrió una contusión en el hombro derecho en el primer partido, estuvo 27 minutos en pista y se quedó en apenas 7 puntos y 6 asistencias.

El escolta Devin Booker sumó 19 puntos en una mala estadística de 6/19 en tiros de campo y fue expulsado a 35 segundos del final tras una dura falta a Dennis Schröder.

Los Lakers, que están recuperando el ritmo competitivo tras clasificar a playoffs en el repechaje, aseguraron el triunfo con un espectacular tercer cuarto en el que Davis marcó la diferencia con 18 puntos.

El público del Staples Center festejó a lo grande el primer triunfo en playoffs de su equipo desde 2012, ya que el campeonato del año pasado lo conquistaron en la sede “burbuja” de Disney World.

Los Milwaukee Bucks, por su parte, arrollaron 113-84 a los Miami Heat en su cancha y se adelantaron 3-0 en la eliminatoria.

Los Bucks de Giannis Antetokounmpo, que firmó 17 puntos y 17 rebotes, podrían sellar su clasificación el próximo sábado en el cuarto partido de la serie, que se celebrará también en Miami (Florida).

A pesar del apoyo de un encendido American Airlines Arena, los Heat volvieron a estrellarse ante la defensa de los Bucks, anotando apenas 36 puntos en la primera mitad.

Las figuras de Miami Jimmy Butler y Bam Adebayo terminaron con 19 y 17 puntos, respectivamente, pero solo otro de sus compañeros, el suplente Nemanja Bjelica, llegó también a dobles dígitos en anotación.

Miami, sexto en la fase regular de la conferencia Este, necesitaba imperiosamente un triunfo en el tercer partido para que la serie no se convirtiera en una misión casi imposible, ya que ningún equipo ha remontado un 3-0 en contra.

Los Heat volvieron a exhibir un enorme desacierto ofensivo, con unos nefastos porcentajes de 37,6% en tiros de campo y 28,1% en triples.

Por los Bucks, el base Jrue Holiday, con 19 puntos y 12 asistencias, y el escolta Khris Middleton, con 22 puntos y 8 rebotes, fueron otra vez clave tanto en la ofensiva como en una defensa que ahogó a su rival.

De esta forma, Milwaukee acaricia su venganza por la eliminación a manos de los Heat en la segunda ronda de los pasados playoffs, en los que Miami llegó hasta las Finales cayendo ante los Lakers.

En el último partido de la jornada, los Denver Nuggets vencieron 120-115 en la cancha de los Portland Trail Blazers y se adelantaron 2-1 en su serie del Oeste con grandes actuaciones del serbio Nikola Jokic y el argentino Facundo Campazzo.

Jokic, favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso), volvió a cargar con el peso de los Nuggets al sumar 36 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

El pívot dominó el juego a lo largo de la noche y acabó con las últimas esperanzas de los Blazers cuando, con un segundo por jugar y los Nuggets solo tres puntos arriba, capturó un rebote ofensivo tras un tiro libre fallado por Monte Morris y anotó la última canasta.

Campazzo tuvo una actuación muy completa en ambos lados de la cancha con 11 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 1 tapón.

Por los Blazers, que tratarán de igualar la eliminatoria el sábado de nuevo en Portland, Damian Lillard logró 37 puntos y CJ McCollum otros 22.

36 PTS, 11 REB and the GAME-SEALING putback for Nikola Jokic! #NBAPlayoffs @nuggets up 2-1.. Game 4 is Sat. at 4pm/et on TNT pic.twitter.com/hCd4EVB1Wx

— NBA (@NBA) May 28, 2021