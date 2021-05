Los Philadelphia 76ers salieron este miércoles con una importante victoria en su serie de playoffs frente a los Washington Wizards en la Conferencia Este, mientras que los Utah Jazz (Oeste) y los New York Knicks (Este) igualaron sus respectivos topes.

El australiano Ben Simmons y el camerunés Joel Embiid anotaron 22 puntos cada uno para que los 76ers vencieran a los Wizard 120-95 y se fueran al frente 2-0 en su serie de primera ronda de playoffs.

Simmons tuvo un choque con el astro Russell Westbrook, a quien envió al piso por varios minutos antes de que una lesión en la pierna mandara al rey de los triple-doble al vestuario.

Fue entonces que con Simmons en alza y Westbrook limitado, los Sixers vencieron al quinteto capitalino para tomar una ventaja de 2-0 en su serie de playoffs. El tercer juego es el sábado por la noche en Washington.

Westbrook cayó otra vez después de chocar con Furkan Korkmaz a principios del último cuarto. Cojeó al levantarse y fue protegido por seguridad después de que un fan le arrojara palomitas de maíz mientras se dirigía a los vestuarios.

Simmons y Embiid anotaron 22 puntos cada uno y Tobias Harris agregó 19 para los Sixers, los primeros cabezas de serie del Este.

Simmons agregó nueve rebotes y ocho asistencias después de convertirse en el sexto jugador en la historia de la NBA en tener al menos 15 rebotes y 15 asistencias en un juego de playoffs en una victoria de 125-118 en el Juego 1.

El australiano, tres veces All-Star, todavía escuchó muchas críticas en Filadelfia luego de esa actuación estelar porque solo anotó seis puntos y falló sus seis tiros libres.

Simmons fue agresivo desde el principio, anotando las dos primeras canastas del equipo en su camino a 12 tantos en el primer cuarto, incluidas tres volcadas.

Por el otro lado, Bradley Beal tuvo 33 puntos y Westbrook terminó con 10 puntos y 11 asistencias para Washington.

Embiid anotó en una bandeja, fue derribado al suelo y hundió un tiro libre para completar una jugada de tres puntos en el último minuto del segundo cuarto.

El astro Donovan Mitchell comandó el ataque de los Utah Jazz, en la victoria frente a los Memphis Grizzlies con amplio marcador de 141-129, para igualar la serie de playoffs de la Conferencia Oeste 1-1.

Mitchell fue el hombre guía de una escuadra que tuvo siete jugadores, incluidos los cinco titulares, con marcadores de doble figura.

Mitchell totalizó 25 puntos, seguido de Mike Conley con 20 tantos y 15 asistencias y el pívot francés Rudy Gobert con 21 cartones y 13 balones recuperados debajo de los tableros.

Los otros jugadores del Jazz con doble figura fueron el bosnio Bojan Bogdanovic con 18 puntos, y Royce O´Neale con 14, mientras que Jordan Clarkson y Joe Ingles lo hicieron con 16 y 14, respectivamente, saliendo de la banca.

Ja Morant y Dillon Brooks se desbordaron ofensivamente por los Grizzlies con 47 y 23 cartones, respectivamente.

El tercer partido de esta serie de primera ronda al mejor de siete encuentros será el sábado, con los Grizzlies de anfitriones.

En Nueva York, el veterano Derrick Rose anotó 26 puntos, Julius Randle se sacudió una primera mitad miserable para liderar un cambio de rumbo en el tercer cuarto y los anfitriones Knicks vencieron a los Atlanta Hawks 101-92, para también empatar su serie de la Conferencia Este a un triunfo por bando.

Randle se fue de 6-0 con solo dos puntos en tiros libres en el medio tiempo y los Knicks tenían una desventaja de 13 puntos, pero con Rose moviéndose hacia la alineación titular para abrir el tercer cuarto, Randle anotó 11 tantos para que los Knicks tomaron la delantera.

El ganador del premio al ‘Jugador de Mayor Progreso’ de la NBA terminó con 15 puntos y 12 rebotes a pesar de otra mala noche.

Reggie Bullock, quien encestó cuatro triples (12 puntos) en la segunda mitad por los Knicks, que garantizaron ahora que habrá al menos un juego más en casa en esta sorprendente temporada.

Trae Young anotó 30 puntos para Atlanta después de tener 32 y anotar el tiro de desempate en el Juego 1. El serbio Bogdan Bogdanovic y De’Andre Hunter agregaron 18 cada uno.

El tercer juego será el viernes en Atlanta, donde los Hawks podrán recibir a una multitud a plena capacidad por primera vez.

Rose hizo la canasta y le dio a los Knicks la ventaja definitiva en 93-91 con 4:45 minutos por jugar.

Bogdanovic anotó ocho puntos consecutivos de Atlanta a mitad del segundo cuarto para extender la ventaja a 43-37.

