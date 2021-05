De la mano de Russell Westbrook y Bradley Beal, los Washington Wizards aplastaron este jueves 142-115 a los Indiana Pacers y se hicieron con el último boleto a los playoffs en el ‘play in’ (repechaje) de la conferencia Este de la NBA.

Los Wizards, que fueron octavos del Este en la fase regular, enfrentarán a partir del domingo en la primera ronda de los playoffs a los Philadelphia 76ers de Joel Embiid y Ben Simmons, líderes de la conferencia.

Ante su afición, Westbrook (18 puntos y 15 asistencias) y Beal (25 y 4) no dejaron escapar esta segunda oportunidad de sacar el boleto después de que perdieran el martes ante los Celtics en el primer duelo del ‘play in’.

Los Pacers del lituano Domantas Sabonis (19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias), que habían eliminado el martes a los Charlotte Hornets, se quedan fuera de playoffs por primera vez desde 2015 en una campaña en la que sufrieron importantes bajas, como las de TJ Warren, Myles Turner y Caris LeVert.

Con esta clasificación a playoffs, la primera desde 2018, los Wizards culminan una espectacular segunda mitad de la fase regular, en la que ganaron 15 de los últimos 20 juegos.

En ese acelerón, Westbrook batió el récord histórico de triple dobles de la NBA y Beal luchó hasta la última jornada por superar a Stephen Curry como máximo anotador de la NBA, acabando en segundo lugar con 31,3 puntos por partido.

La rotunda derrota del martes (118-100) ante los Celtics de Jayson Tatum, que dio un recital con 50 puntos, fue un jarro de agua fría para las estrellas de los Wizards, que se conjuraron para sellar el pase ante los Pacers en el Capital One Arena de Washington.

Tras un primer cuarto igualado, los Wizards protagonizaron la primera de sus rachas, 16-0, con la que ponían distancia de por medio en el marcador.

🔥 @RealDealBeal23 drops 25 PTS in 3 quarters, including 16 in the 3rd to propel the @WashWizards to the #NBAPlayoffs! 🔥

WAS will be the East #8 seed and face #1 PHI in the First Round (Game 1 Sunday, 1pm/et on TNT) pic.twitter.com/XuLyQq0wwK

— NBA (@NBA) May 21, 2021