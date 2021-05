El alero Paul George anotó 24 puntos, incluidos tres triples, y encabezó la lista de siete jugadores de Los Angeles Clippers que tuvieron números de dos dígitos en el partido que ganaron por paliza de 118-94 a los devaluados Angeles Lakers, que volvieron a jugar sin el alero estrella LeBron James.

Además, el pívot Anthony Davis, jugó menos de 10 minutos, después de caer mal tras hacer un tiro a canasta.

Junto a George, que también aportó siete rebotes y repartió cinco asistencias, el alero Kawhi Leonard llegó a los 15 puntos, capturó ocho balones bajo los aros y también dio seis pases de anotación como segundo máximo encestador de los Clippers (45-22), que ganan el segundo partido consecutivo y recuperan el tercer puesto de la Conferencia Oeste.

Los veteranos, el pívot DeMarcus Cousins y el base Rajon Rondo, ambos exjugadores de los Lakers, fueron decisivos como reservas al aportar 11 puntos cada uno.

Los Lakers (37-29) pierden el quinto puesto, que ahora lo ocupan los Mavericks de Dallas (38-28), y están empatados con los Portland Trail Blazers para el sexto puesto, que ahora les favorece por el desempate entre ambos equipos.

Sin James, que sigue con problemas en el tobillo derecho, del que se lesionó el pasado 20 de marzo, los Lakers volvieron a ser un equipo sin definición en su juego de conjunto y sin ninguna figura individual que los guiase.

El ala-pívot Kyle Kuzma con 25 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias fue el mejor de los Lakers, que perdieron la serie de tres partidos que han disputado esta temporada contra los Clippers.

El pívot reserva Montrezl Harrell con 14 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, fue el segundo mejor encestador de los Lakers y el único junto a Kuzma que superó la barrera de los 10 tantos, mientras que el pívot español Marc Gasol, que salió seis minutos como reserva, con una asistencia como única actividad estadística.

El escolta Bradley Beal aportó 28 puntos, incluidos 14 en el cuarto período y tiempo de prórroga, como líder del ataque balanceado de los Washington Wizards que se impusieron a domicilio por 129-131 a los Toronto Raptors y se colocaron a un paso del torneo de entrada a los playoffs de la Conferencia Este.

Mientras que el base Russell Westbrook alcanzó su trigésimo cuarto triple-doble de la temporada, el 180 de su carrera, a solo uno de empatar la marca de todos los tiempos del legendario Oscar Robertson (181).

Pero sería el base brasileño Raúl Neto el jugador clave y factor sorpresa ganador al conseguir 25 puntos, su mejor marca como profesional, y convertirse en el segundo mejor encestador de los Wizards.

2 TRIPLE-DOUBLES FROM THE RECORD!

🔥 @russwest44 (13 PTS, 17 REB, 17 AST) tallies his 180th career triple-double in the @WashWizards win.. his next one ties Oscar Robertson for the most ever. pic.twitter.com/BbP6YMPKze

— NBA (@NBA) May 7, 2021