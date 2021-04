El estelar Stephen Curry mantuvo la mejor racha de su carrera al anotar 49 puntos en el triunfo del lunes de los Golden State Warriors ante los Philadelphia 76ers, mientras el veterano Chris Paul (Suns) superó al legendario Magic Johnson en el ranking histórico de asistencias.

Curry sumó también a su cuenta personal 10 triples, 3 rebotes y 5 asistencias comandando el triunfo 107-96 de los Warriors ante los Sixers, líderes de la Conferencia Este de la NBA.

El base logró así su undécimo juego seguido con al menos 30 puntos, la mayor racha en la historia para un jugador de al menos 33 años, que hasta ahora tenía Kobe Bryant.

Al mismo tiempo, la figura de los Warriors, con cinco partidos por encima de los 40 puntos en abril, el base superó también otro registro del ‘24’ y Michael Jordan: la mejor cosecha de partidos de 40 tantos en un mes por un jugador de su edad.

Curry masacró a los Sixers con lanzamientos de tres de todo tipo y distancia. El base ha alcanzado al menos 10 triples en cuatro de los últimos cinco partidos, con un total de 46 triples anotados en ese lapso.

La defensa de los Sixers, a la que le faltaba su mayor especialista, Ben Simmons, fue incapaz de frenar a Curry, dos veces ganador del concurso de triples del All-Star Game.

Campeón en tres temporadas con los Warriors, Curry empuja ahora al equipo en su intento de clasificar a los playoffs, aunque siguen en la novena plaza de la Conferencia Oeste que solo les garantiza jugar el ‘play in’ (repechaje).

El pívot camerunés Joel Embiid, uno de los candidatos al premio MVP (Jugador Más Valioso), cargó con el peso ofensivo de los Sixers con 28 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias.

En un triunfo de infarto de los Phoenix Suns sobre los Milwaukee Bucks, el veterano Chris Paul sumó 13 asistencias con las que superó al mítico Earvin ‘Magic’ Johnson en el quinto lugar del ranking histórico de esta categoría.

Paul, de 35 años, suma 10.145 asistencias por 10.141 del legendario exjugador de Los Angeles Lakers, uno de los mejores de la historia con cinco anillos en su palmarés.

🔥 @CP3 (22 PTS, 13 AST) passes Magic Johnson for 5th on the all-time assists list and comes up clutch in the @Suns OT win! pic.twitter.com/yS85iyfbKj

— NBA (@NBA) April 20, 2021