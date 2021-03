En una actuación sin precedentes en la NBA, el base Russell Westbrook firmó este lunes 35 puntos, 14 rebotes y 21 asistencias en la victoria de los Washington Wizards ante los Indiana Pacers.

Ningún otro jugador había conseguido un triple doble con al menos 35 puntos y 20 asistencias en la historia de la liga de básquetbol norteamericana y apenas los legendarios Oscar Robertson y Magic Johnson habían logrado hacerlo con 30 puntos y 20 asistencias.

Westbrook, de 32 años, sumó además 4 triples, 2 robos y 1 tapón a su cuenta personal en el triunfo 132-124 de los Wizards.

El base, MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada en 2017, sumó así su 38º triple doble en la actual campaña, una marca que no ha alcanzado ningún otro jugador de los Wizards, equipo al que aterrizó a inicios de esta campaña en un traspaso desde los Houston Rockets.

La franquicia de Washington, que ocupa el 12º lugar de la conferencia Este, fuera de puestos de playoffs, no contó este lunes con su otra estrella, el escolta Bradley Beal, por una contusión en la cadera.

Por los Pacers, el ala-pívot lituano Domantas Sabonis logró 35 puntos y 11 rebotes y el base Malcolm Brogdon 26 puntos y 8 asistencias.

Tras una semana apartado de los Brooklyn Nets por “motivos familiares”, Kyrie Irving anotó 27 puntos y 7 rebotes en el ajustado triunfo 112-107 frente a los Minnesota Timberwolves.

El base James Harden logró otro triple doble con 38 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, incluidos dos tiros libres decisivos, pero se mostró autocrítico con su actuación.

12th @BrooklynNets triple-double for @JHarden13 (38 PTS, 11 REB, 13 AST), tying Jason Kidd for the most in a season in franchise history! pic.twitter.com/IQTLjLuTJt

Los Timberwolves recortaron el marcador en la fase final y llegaron a tener una oportunidad de empatar a 10 segundos del final, pero el escolta Malik Beasley (9 puntos) erró un triple.

El pívot Karl-Anthony Towns terminó con 31 puntos y 12 rebotes y el base español Ricky Rubio con 6 puntos y 5 asistencias.

Pese a la ausencia de su figura Paul George, Los Angeles Clippers derrotaron por un amplio 129-105 a los Milwaukee Bucks, que suman tres derrotas seguidas.

En una gran actuación colectiva, cuatro de los cinco titulares del equipo angelino anotaron 20 o más puntos, liderados por el alero Kawhi Leonard con 23 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

El griego Giannis Antetokounmpo, que venía de descansar en la derrota del sábado ante los Knicks, terminó con 32 puntos y 6 rebotes pero contó con poca ayuda ofensiva del resto de figuras de los Bucks.

El escolta francés Evan Fournier tuvo un debut de pesadilla con los Boston Celtics al terminar con 0 puntos en la derrota frente a los New Orleans Pelicans por 115-109.

Fournier, que promedia esta temporada 19 puntos por partido, erró sus 10 lanzamientos, 5 de ellos triples, en los 33 minutos que estuvo en la pista.

El escolta llegó el jueves en el cierre del mercado de fichajes desde los Orlando Magic, que recibieron a cambio dos segundas rondas de Draft y al veterano base Jeff Teague, que fue inmediatamente dejado en libertad.

El alero Jayson Tatum, con 34 puntos, fue el máximo anotador de los Celtics, que siguen sin poder cambiar el rumbo de una deprimente temporada.

Por los Pelicans, el ala-pívot Zion Williamson terminó con 28 puntos y el alero Brandon Ingram con 25.

Make that 24 STRAIGHT games of 20+ PTS on at least 50% shooting for @Zionwilliamson.. he's 1 game away from tying Shaq's shot-clock era record of 25 straight!

28 PTS | 50.0 FG% | @PelicansNBA W pic.twitter.com/yqQjUeOP7X

— NBA (@NBA) March 30, 2021