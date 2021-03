El pívot serbio Nikola Jokic totalizó 28 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, para lograr su duodécimo ‘triple doble’ en la campaña, y los Denver Nuggets sometieron este martes 110-99 a los Orlando Magic en la NBA.

Con el triunfo, Denver se apuntó su sexta victoria consecutiva como visitante, para igualar así un récord de la franquicia que habían impuesto en dos ocasiones, la más reciente en la campaña del 2018.

También, los Nuggets ganaron su noveno duelo seguido ante el Magic, al que han derrotado 16 veces en 18 enfrentamientos desde la temporada del 2003-2004.

Orlando se acercó en el marcador 92-86 con seis minutos por jugar, pero falló sus tres siguientes disparos y se derrumbaron en la recta final.

El Magic sufrió su 11ª derrota en los últimos 12 partidos y cayeron ahora con un récord de 9-14 como anfitriones.

Jokic, fuerte candidato al MVP (Jugador Más Valioso), había registrado su 11º ´triple doble´ de la temporada el domingo en un revés por 113-108 ante los New Orleans Pelicans.

Por el Magic, el mejor en el ataque el martes fue el francés Evan Fournier con 31 tantos.

En Miami, los visitantes Phoenix Suns vencieron a los anfitriones Heat con pizarra de 110-100, gracias a 23 puntos Devin Booker y 17 con 16 capturas de Deandre Ayton.

Se trató del séptimo triunfo al hilo de los ´Soles´, mientras que los Heat encajaron su cuarta derrota en fila y siguen siendo improductivos en la pintura.

El exalero del Heat Jae Crowder sumó 13 tantos, Bridges agregó 12 y el armador Chris Paul repartió nueve asistencias por los Suns.

Con la victoria, los Suns (29-13) se acercaron a dos juegos de los Utah Jazz, que lideran la Conferencia Oeste.

Por el quinteto de la ´Capital del Sol´, el mejor en la puntería fue Kendrick Nunn, quien se desbordó con 25 puntos.

Miami, campeón vigente de la Conferencia Este, podría estar activo antes de que venza el plazo para realizar canjes este jueves, necesitado de buena puntería.

El Heat, que adquirió a Trevor Ariza, de 35 años, la semana pasada, podría buscar más veteranos antes de la fecha límite de cambios el jueves.

El líder de Miami, Jimmy Butler, de 31 años y que encabeza al equipo en anotaciones (21.6 puntos por partido), asiste (7.5) y roba (2.0), terminó con apenas 14 tantos, aunque repartió 11 servicios para anotación, mientras que el pívot Bam Adebayo lo hizo con 16 cartones y ocho capturas.

En Nueva Orleans, los Lakers de Los Angeles sintieron una vez más las ausencias de LeBron James y Anthony Davis, al caer ante los Pelicans 128-111.

Los Lakers adquirieron a Anthony Davis de los New Orleans Pelicans para darle a LeBron James la ayuda que necesitaba para ganar un campeonato de la NBA.

36 POINTS on 14-21 FGM for @B_Ingram13 in the @PelicansNBA win! pic.twitter.com/uhjxUUmaYN

— NBA (@NBA) March 24, 2021