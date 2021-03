Sin su estrella Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks derrotaron este lunes por un contundente 144-130 a los Indiana Pacers, mientras los Houston Rockets acabaron con una racha de 20 derrotas seguidas al vencer a los Toronto Raptors.

Los Bucks, terceros de la conferencia Este de la NBA, concedieron descanso a Antetokounmpo por un esguince en la rodilla izquierda pero sus compañeros se encargaron de asegurar el triunfo desde el primer cuarto, en el que anotaron 48 puntos.

El base Jrue Holiday, con 28 puntos y 14 asistencias, comandó la ofensiva de Milwaukee junto al escolta Khris Middleton, que terminó con 28 puntos y 8 rebotes.

El griego, candidato a conquistar por tercera vez seguida el premio MVP (Jugador Más Valioso), se lesionó en la rodilla en el triunfo del sábado ante los San Antonio Spurs.

Los Pacers, que tenían la baja del pívot Myles Turner, volvieron a decepcionar en una derrota que les mantiene en la décima posición del Este.

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis se quedó en 22 puntos y 9 rebotes y el escolta Caris LeVert en 19 y 5.

Los Houston Rockets terminaron con una racha de 20 partidos perdidos consecutivos, la peor de su historia, al derrotar 117-99 a los Toronto Raptors con un triple doble de John Wall.

El veterano base firmó 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias mientras el pívot Christian Wood terminó con 19 puntos y 4 rebotes para los Rockets, que no saboreaban una victoria desde el 6 de febrero.

19 PTS, 11 REB, 10 AST from @JohnWall fuels the @HoustonRockets win. pic.twitter.com/7CvcRujbXa

Los Raptors, por su parte, pasan a tener ahora la peor racha de derrotas de la liga, con nueve.

La franquicia canadiense, que sigue bajando posiciones y ocupa el 11º lugar del Este, contó con 27 puntos del escolta Fred VanVleet y 21 puntos y 10 rebotes del ala-pívot camerunés Pascal Siakam.

El pívot francés Rudy Gobert colocó 9 tapones, récord de su carrera, y sumó 21 puntos y 10 rebotes en el triunfo 120-95 de los Utah Jazz sobre los Chicago Bulls.

Los Jazz, líderes del Oeste, no concedieron oportunidades a los Bulls con otra gran actuación del escolta Donovan Mitchell, que sumó 30 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Por los Bulls, 9º del Este, el escolta Zach Lavine anotó 27 puntos y el ala-pívot Thaddeus Young logró 14 puntos y 9 rebotes.

En sus continuas pruebas para hacer reaccionar al equipo, el técnico Billy Donovan solo concedió 19 minutos de juego al finlandés Lauri Markkannen, que terminó con 8 puntos.

Career-high in blocks and near triple-double for @rudygobert27 !

Remontando una desventaja de 22 puntos, Los Angeles Clippers vencieron 119-110 a los Atlanta Hawks, cortándoles una racha de ocho victorias consecutivas.

Kawhi Leonard anotó 25 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias con dos triples decisivos en la recta final mientras el escolta Luke Kennard emergió desde el banquillo para anotar 20 puntos, en una inmaculada estadística de 8/8 en tiros de campo, con 4 triples en solo 20 minutos.

Con ventaja de 88-66 de los Hawks en el tercer cuarto, el técnico Ty Lue relevó a los cinco titulares de los Clippers para que Kennard y Terance Mann (21 puntos) levantaran el partido con un parcial final de 53-22.

Por los Hawks, Trae Young sumó 28 puntos y 8 asistencias y el ala-pívot John Collins 23 puntos y 7 rebotes.

💪 @terance_mann (21 PTS, 10 REB) & @LukeKennard5 (20 PTS, 8-8 FGM) spark the @LAClippers 22-point come from behind W vs. ATL! pic.twitter.com/Dybjg1aUnW

— NBA (@NBA) March 23, 2021