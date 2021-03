El escolta novato Anthony Edwards se convirtió en el tercer jugador más joven de la NBA en superar los 40 puntos en el inesperado triunfo del jueves de los Minnesota Timberwolves ante los Phoenix Suns.

Edwards, número uno del Draft de 2020, venía subiendo sus prestaciones en las últimas semanas y explotó este jueves con 42 puntos (15/31 en tiros de campo), la mejor marca de su joven carrera NBA.

A sus 19 años y 225 días, el escolta es el tercer jugador más joven en la historia de la liga de basquetbol en alcanzar los 40 puntos, solo superado por Kevin Durant (19 años y 200 días) y LeBron James (19 y 88).

Edwards agregó 4 triples, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos a su cuenta personal.

El pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns también fue clave con 41 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias para que los Timberwolves, últimos de la conferencia Oeste, derrotaran inesperadamente a los Suns, que eran segundos, por un ajustado 123-119.

El choque llegó ajustado al último minuto en el que las figuras de los Suns, Devin Booker (35 puntos) y Chris Paul (17), fallaron triples decisivos.

La victoria, y sobre todo la evolución de Edwards, es una de las pocas alegrías de esta temporada para los Wolves, que son últimos del Oeste con 10 victorias y 31 derrotas y destituyeron a finales de febrero al entrenador Ryan Saunders.

Wizards doblegan a los Jazz

Con la derrota ante Minnesota, los Suns no pudieron aprovechar el tropiezo anterior de los líderes del Oeste, los Utah Jazz, ante los Washington Wizards, antepenúltimos del Este, por 131-122.

La estrella de los Wizards, Bradley Beal, brilló con 43 puntos y acabó con una espectacular racha negativa personal.

Máximo anotador de la NBA con 32,2 puntos de media, Beal llevaba 11 derrotas seguidas en partidos en los que sumaba al menos 40 puntos.

El escolta estuvo apoyado por Russell Westbrook, que firmó su 13º triple doble de la temporada con 35 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias.

El veterano base se encuentra a solo dos triple dobles de igualar el récord de la franquicia de Washington, en posesión de Darrell Walker.

Por los Jazz, su estrella Donovan Mitchell sumó 42 puntos y 6 asistencias y el alero australiano Joe Ingles otros 34 puntos.

Después de un fabuloso inicio de temporada con 24 victorias y 5 derrotas, los Jazz se han estancado con solo cinco victorias en los diez últimos juegos, manteniéndose a 1,5 triunfos de los actuales segundos, Los Angeles Lakers.

LaMelo no puede con LeBron y los Lakers

LaMelo Ball, otro candidato a ser Novato del Año, brilló con 26 puntos y 7 asistencias pero no pudo evitar la derrota de sus Charlotte Hornets 116-105 ante los Lakers de LeBron James, que acabó con 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

Era la primera vez que Ball, nacido en Chino Hills, un suburbio de Los Ángeles, jugaba en la cancha de los Lakers y en los días previos había sorprendido al asegurar que no estaba demasiado emocionado de enfrentar a ‘King James’, con quien se abrazó tras el juego.

Los Lakers, en los que el alemán Dennis Schröder anotó 22 puntos, siguen sin contar con sus pívots titulares Anthony Davis, por lesión, y el español Marc Gasol, por los protocolos de prevención del coronavirus.

Atlanta suma la mejor racha

Los Atlanta Hawks vencieron por un cómodo 116-93 a los Oklahoma City Thunder y sumaron su séptimo triunfo consecutivo, la mejor racha actual de la liga.

De la mano del técnico Nate McMillan, que sustituyó a principios de mes al cesado Lloyd Pierce, los Hawks han escalado hasta la quinta posición del Este, que garantiza boleto para jugar los playoffs, su gran objetivo del año.

El base Trae Young y el escolta serbio Bogdan Bogdanovic anotaron 23 puntos cada uno y el ala-pívot John Collins sumó 19 tantos.

Randle reparte 17 asistencias

En un apretado final, los New York Knicks vencieron 94-93 a los Orlando Magic con un monumental triple doble de Julius Randle.

El ala-pívot, que este mes disputó su primer Juego de las Estrellas (All-Star), firmó 18 puntos, 10 rebotes y 17 asistencias, una cifra que no había alcanzado ningún jugador de los Knicks que no fuera base o escolta.

“Confío en mis compañeros y ellos hacen que me vea bien”, dijo Randle, de 26 años.

Con este triunfo los Knicks rompen una racha de dos derrotas seguidas y se colocan en la sexta posición del Este.