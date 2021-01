El base estrella Stephen Curry vivió su noche estelar encestadora desde que llegó a la NBA al conseguir 62 puntos en el partido que su equipo, los Warriors de Golden State, ganó este domingo por 137-122 a los Trail Blazers de Portland.

Curry terminó el partido con 18 de 31 tiros de campo, incluidos 8 de 16 de triples, y acertó 18 de 19 desde la línea de personal, además de capturar cinco rebotes y repartir cuatro asistencias en los 36 minutos que estuvo en la pista del Chase Center, de San Francisco.

El base estrella de los Warriors comenzó el partido con anotaciones desde todas las posiciones del campo, con 22 puntos en el primer cuarto, sin que la defensa de los Trail Blazers pudiesen controlarlo.

Curry logró por vigésimo séptimo partido anotar 20 o más puntos en un solo periodo como profesional.

Los Blazers no tuvieron respuesta para el dominio de Curry, ya que el base All-Star encontró suficiente espacio para lanzar los tiros patentados de larga distancia que han definido su carrera.

Después de un triple a la mitad del último cuarto, Curry mantuvo la inspiración encestadora, a pesar que las gradas del Chase Center esta vez no pudieron participar de la emoción y la espectacularidad que ponían sus acciones en el antiguo campo de los Warriors el Oracle Arena, en la sede de Oakland.

Después de anotar el octavo triple del partido con poco menos de un minuto por jugarse, Curry corrió emocionado por la cancha con los brazos a los lados y fue recibido de la misma manera por su compañero de equipo el ala-pívot Draymond Green.

Curry se marchó poco después y recibió abrazos de sus compañeros en el banco de los Warriors.

Después de que concluyó el partido, los jugadores de los Trail Blazers felicitaron a Curry, incluidos el base estrella del equipo de Portland, Damian Lillard, que le dio un abrazo antes de abandonar la pista.

Junto a Curry, el alero canadiense Andrew Wiggins se consolida en su juego ofensivo y aportó 21 puntos, además de capturar siete rebotes y repartir dos asistencias.

Mientras que el joven pívot, el novato James Wiseman, de 19 años, volvió a ser otra de las notas positivas de los renovados Warriors al conseguir un doble-doble de 12 puntos, 11 rebotes y dos tapones.

Otro factor positivo que le dejó el partido a los Warriors (3-3) fue la mejora que tuvo el alero Kelly Oubre Jr., que acabó como tercer máximo encestador al conseguir 17 tantos y capturar cinco rebotes.

Los Trail Blazers (3-3) tuvieron a Lillard como su líder encestador al conseguir 32 puntos, tras anotar seis de 15 intentos de triples.

Mientras que el escolta J.C.McCollum llegó a los 28 puntos, incluidos dos triples de ocho intentos, capturó nueve rebotes, dio cinco asistencias y recuperó dos balones, que no evitaron la derrota del equipo de Portland.

🔥 Career-high 62 points for Steph Curry! 🔥

WHERE ELSE does a 2-time #KiaMVP and 3-time NBA Champion continue to push the limits of what's possible? #OnlyHere pic.twitter.com/NAtwSGMNyr

— NBA (@NBA) January 4, 2021