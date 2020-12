El baloncesto universitario (NCAA) aún sigue consternado tras ver en vivo y en directo el colapso de una de sus estrellas, en pleno partido.

Keyontae Johnson, de los Florida Gators, sorprendió a todos al caer en medio de la pista en el duelo ante Florida State Seminoles.

Tras sufrir el desmayo, rápidamente los compañeros y rivales fueron a asistir al jugador. Además, los equipos médicos ingresaron de inmediato y así evitaron que la tragedia fuese mayor.

Según las últimas informaciones, Johnson se encuentra en estado crítico pero estable en el hospital Tallahassee Memorial, y por ahora no se tiene mayor información sobre qué provocó el repentino colapso del jugador, en medio de uno de los tiempos muertos del partido.

Señalar que la familia del jugador, y el responsable atlético de los Gators, han agradecido la pronta intervención de los presentes en el duelo.

Footage of University of Florida player Keyontae Johnson collapsing during their game today. pic.twitter.com/JLcJXXmzP3

— 🕺 (@MikeyMilz) December 12, 2020