Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El reconocido imitador y humorista chileno Stefan Kramer ha encontrado en el fútbol una veta importante para sus icónicos personajes, inspirándose esta vez en la figura de Boca Juniors, Carlos Palacios, ex Colo Colo y Unión Española en Chile, quien destacó en el campeonato local por sus habilidades en la cancha y sus llamativas frases, perfecta dentadura y desplante poco común entre los futbolistas locales. Kramer ha creado un nuevo personaje basado en Palacios, imitando expresiones como "Te pusiste nerviosa", "no sé qué me ve" y "Wilson, pon al Jere Klein", así como también sus muletillas como "ahí", "contento", y "gracias a Dios". Esta imitación se suma a la lista de personajes deportivos imitados por Kramer, que incluyen a Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú, entre otros. El imitador está promocionando su nuevo show en el Casino Monticello para el 1 de marzo.