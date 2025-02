Rodrigo de Paul, volante argentino del Atlético de Madrid, sorprendió con un inesperado comentario sobre el peinado de su amigo Lionel Messi.

El mediocampista del cuadro ‘colchonero’ y la selección albiceleste dio una distendida entrevista a Infobae, en la que analizó el estilo del ’10’ trasandino y del Inter Miami.

“Sí, se lo está dejando largo y tiene como una cosita ahí. Ya lo voy a agarrar en marzo. A mí me gusta el pelo largo. Cuando él lo tenía largo tenía como poderes”, indicó De Paul.

“Está bien que ahora tiene muchos años más, pero lo tengo que ver en el día a día, porque capaz que cuando sale se pone algún productito o algo. Yo lo quiero ver a la mañana, ahí es donde se ve”, añadió el trasandino.

Rodrigo de Paul también recordó los inconvenientes que él sufría con cabello largo: “Me lo mojaba, eso a la mañana, en el hotel, pero después, ¡pum! (gesto hacia arriba)”.

Para cerrar, el volante del Atlético de Madrid contó una anécdota con Lionel.

“Entonces yo siempre iba a la pieza del Enano (Messi), que tomamos los mates a la mañana, y me decía ‘no, mira cómo tienes el pelo, que se te infla, que no sé qué’. Y me lo metió en la cabeza. ‘Que córtatelo, que pelado te queda bien’. Y el día de la final me lo pelé y después me arrepentí. Decía ‘la concha de tu hermana Enano"”, concluyó De Paul con risas.