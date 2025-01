En el partido entre Crystal Palace y Brentford, válido por la fecha 23 de la Premier League, el jugador Yoane Wissa se graduó como el compañero del año por la confianza en uno de sus compañeros.

A los 65 minutos, Bryan Mbeumo se preparaba para rematar un tiro penal a favor de las ‘abejas’, que en ese momento igualaban sin goles ante los locales.

Era la segunda vez que el delantero franco-camerunés iba a disparar, ya que en un primer intento el arquero del Palace le contuvo el tiro, pero la jugada se anuló por adelantamiento.

Por lo anterior, a modo de darle confianza a su compañero -o tal vez para despistar a los jugadores locales-, fue que Yoane Wissa celebró antes de que Mbeumo rematara.

El atacante congoleño, mucho antes de que su colega le pegara al balón, corrió con los brazos abiertos hacia un rincón para celebrar el eventual tanto del Brentford.

La fe ciega de Wissa rindió frutos, ya que Mbeumo marcó y encaminó el triunfo 1-2 de las ‘abejas’ ante Crystal Palace por Premier League.

Yoane Wissa started celebrating Bryan Mbeumo's goal BEFORE he had even scored it! 😂#CRYBRE #BBCFootball pic.twitter.com/U4gLnyl4o4

— BBC Sport (@BBCSport) January 26, 2025