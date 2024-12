Luka Doncic, estrella de los Dallas Mavericks de la NBA, sorprendió a compañeros, cuerpo técnico y funcionarios del equipo con un tremendo regalo de Navidad.

No fue un buen 25 de diciembre para el esloveno y los ‘Mavs’, ya que el base se lesionó en la derrota 99-105 contra Minnesota Timberwolves: sufrió una aparente distensión en la pantorrilla izquierda.

Pero en la previa del encuentro, Doncic se lució con obsequios para todos los trabajadores de los Mavericks: autos tipo kart.

“Luka vuelve a difundir la alegría navideña. Este año, regaló karts al equipo y al staff de baloncesto. ¡Simplemente llámenlo Luka Claus!”, publicaron la franquicia texana en redes.

En el video, se ve a jugadores y personal disfrutando de sus regalos por los pasillos del American Airlines Center.

Cabe recordar que, el año anterior, Luka Doncic obsequió bicicletas eléctricas a todo el personal de los Mavericks.

Luka is spreading Christmas cheer once again 🎁🎅

This year, he gifted @Segway Gokarts to the team and basketball staff. Just call him Luka Claus!@luka7doncic // #MFFL pic.twitter.com/iQrv5ZXriS

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 25, 2024