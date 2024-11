Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El jugador Ben Brereton envió un emotivo saludo y llamado a donar a la Teletón 2024 a través de un video, donde anunció la donación de un par de zapatos para una rifa a beneficio de la Fundación Corazón Sano in Sport. Sin embargo, la polémica surgió cuando animadores del evento dirigieron un mensaje directo al entrenador de "La Roja", Ricardo Gareca, recordando que Brereton no ha sido convocado para las últimas fechas eliminatorias. Esto ha generado críticas en el medio periodístico, mientras que en la transmisión en vivo, Rodrigo Sepúlveda y Jorge Gómez, conocido como "Pelotazo", hicieron alusión a Gareca señalando que, a diferencia de quienes le dan la espalda, él no hace lo mismo con los niños beneficiarios de la Teletón.