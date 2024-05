Los Dallas Mavericks, con excluyente actuación de Luka Doncic, vencieron en el 5to juego de la conferencia del Oeste a Minnesota Timberwolves 124-103, con lo que alcanzan las Finales de la NBA.

El esloveno lideró a los Mavericks y recibió el Trofeo Magic Johnson como el jugador más valioso de la serie. Marcó 36 puntos y 5 asistencias (además de 10 rebotes). Había que celebrar.

Y mientras estaban festejando, aún en el estadio de los Timberwolves, se le vio a Doncic relajado junto con su padre en los vestidores. El ex Real Madrid se bebía una merecida cerveza para cerrar la noche… hasta que apareció Michael Finley.

El exjugador de los Mavs y ahora ayudante del entrenador del equipo, entró a escena y descolocó al MVP, al sacarle la lata de las manos, ante la incredulidad de Doncic.

Del mismo modo, saludó al padre de Luka, quien observó la escena sin poder decir algo y resignado a dejar de beber.

Luka Doncic was chilling with his dad while drinking a beer, and Michael Finley just took it away 😭

