Este jueves, durante la jornada del US Open de Golf femenino, una jugadora protagonizó un triste e insólito momento que acabó con una ave muerta.

Según TMZ, una de las deportistas clasificadas al torneo hizo su golpe de aproximación en el hoyo 12 del Lancaster Country Club (Pensilvania), con la mala suerte de que la pelota golpeó directamente en un pájaro que estaba en el césped.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en el que la bola, en lugar de caer en el green, rebotó en el cuerpo del emplumado animal.

Trascartón, un miembro de la organización se acercó al ave, comprobó que estaba muerta y la retiró del campo para que siguiera la acción en el torneo de golf.

“Y en nuestra lista de cosas bizarras, está lo que hemos visto en el hoyo 12. Quiero decir, es un poco triste…”, dijo el relator al ver la repetición de la jugada.

“Que descanse en paz”, agregó el citado medio junto al video del momento.

The 12th hole at Lancaster Country Club is NOT a birdie hole! #WomensUSOpenGolf pic.twitter.com/AOBZEoqQ7O

— Swing it and Ding it (@it_ding) May 30, 2024