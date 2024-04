La frustración se apoderó del FC Barcelona el pasado fin de semana al caer en el clásico por 3-2 ante el Real Madrid, en el ‘Santiago Bernabeu’, por la fecha 32 de la Liga española.

El inglés Jude Bellingham le dio en la agonía el triunfo a los ‘merengues’ sobre los culés. Con esto, el cuadro que dirige Carlo Ancelotti acaricia el título liguero, mientras que el Barça le dijo adiós al campeonato.

Fue tal el revés de los blaugranas que Ferran Torres dejó un insólito y singular momento, que fue registrado por uno de los espectadores presentes en la Casa Blanca.

Tras el pitazo final, el delantero de 24 años lanzó desde el campo un fuerte pelotazo alto que acabó impactando en la cara de un aficionado del Real Madrid.

Un video que se ha hecho viral. La esférica tomó un gran vuelo llegando hasta la zona de tribuna del recinto madridista y golpeó en el rostro de un hincha.

Un cruce donde el Barcelona no quedó para nada conforme con la actuación arbitral, principalmente por un gol de Lamine Yamal -tras un córner- que el VAR no pudo validar al no verse claramente en ninguna imagen que cuando Andriy Lunin sacó el balón este había rebasado completamente la línea.

El pelotazo de Ferran Torres a un hincha del Madrid