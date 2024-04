Una de las imágenes más insólitas del fin de semana en el deporte mundial tuvo lugar en el pesaje entre el boxeador norteamericano Ryan García y el púgil mexicano Devin Haney.

En las horas previas al pesaje de ambos, se rumoreaba que García no alcanzaba a cumplir con el peso requerido para el duelo (63 kilos) y marcó 3 libras y fracción por encima de lo ideal.

Esto tuvo como consecuencia que la disputa por el título mundial de pesos superligeros no se concretara, pero el enfrentamiento sí se consumará.

Lo que llamó la atención fue el verdadero ‘show’ del púgil norteamericano, tras no dar con el peso requerido para pelear, tomó toda una cerveza y de un sorbo y minutos después estrenó una nueva canción con videoclip incluido.

La actitud de Ryan sacó de quicio a Haney en un polémico pesaje marcado por lo poco profesional de García quien además deberá pagar 1.5 millones de dólares a su rival, luego de haber prometido que llegaría con el peso y en caso de no ser así, iba a pagar 500 mil dólares por cada libra de exceso.

Sin embargo, Haney no aguantó y criticó en sus redes sociales la actuación de su rival: “Muy poco profesional. Sabía que sus payasadas lo iban a traicionar. Mañana el mundo verá que estoy por arriba de este peleador promedio. No importa cuánto pese, soy un verdadero campeón y lo demostraré”.

MashAllah.. Not an easy fight.. but a fight I will make look easy InshaAllah.. 1 day! #TheDream pic.twitter.com/k7k1btWX7w

— Devin Haney (@Realdevinhaney) April 20, 2024