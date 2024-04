Insólito momento en el fútbol brasileño. Un hincha del Cruzeiro confundió la salida del estacionamiento del Estadio Mineirao, en Belo Horizonte, y terminó con su auto en las escaleras del recinto deportivo.

“No suelo venir al estadio. Vi una señal de salida y pensé que era el lugar para salir. Luego me caí con el coche en estas escaleras“, expresó el aficionado.

En imágenes publicadas por el medio brasileño Globo se ve el automóvil, un Volkswagen Golf gris plateado, prácticamente entero en el interior de la escalera.

El hincha solo se dio cuenta del error cuando ya estaba en caída libre. En el plano deportivo, Cruzeiro se impuso en casa por 3-2 al Botafogo por la fecha 1 del Brasileirao 2024.

El aficionado y su familia debieron esperar cerca de una hora por la llegada de bomberos, quienes lograron sacar el vehículo de las escaleras fijando una cuerda en la parte trasera del coche, la única que no había caído.

“Los miembros del equipo ataron una cuerda a la parte trasera del automóvil, unida a un pilar, para retirar el vehículo y utilizaron un cojín de goma, que se infló con aire, para retirar el coche”, mencionó el cuerpo de bomberos.

