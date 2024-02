El tenista francés, Gael Monfils, ha sido descalificado del torneo de exhibición de Oslo de la Ultimate Tennis Showdown (UTS), un circuito alternativo al de la ATP.

Lo anterior, luego de que el 70° del ranking ATP lesionara “de manera leve” al supervisor del certamen, según ha confirmado la UTS.

En un primer momento, el torneo achacó la expulsión del tenista galo a “una violación del código de conducta por su comportamiento hacia el supervisor del torneo”, sin ofrecer más detalles.

De paso, se informó de que su compatriota Lucas Pouille (313°) ocuparía su lugar, midiéndose con el también francés Benoit Paire (110°).

Horas más tarde, la UTS ofreció detalles de lo sucedido. “Ayer, un intercambio de bromas en el vestuario entre Gael Monfils y el supervisor del torneo, Stéphane Apostolou, acabó con una lesión leve del supervisor”, desveló la organización.

“La UTS está 100% convencida de que no hubo mala intención por parte de Gael, pero debido a que un oficial sufrió una lesión, por menor que fuera, sentimos que no había otra alternativa que descalificar a Gael”, agregaron desde UTS, recalcando que el parisino aceptó la descalificación y que tanto él como el supervisor “se separaron en términos amistosos”.

A través de redes sociales, el galo comentó que “la descalificación hace que parezca que hubo un problema o altercado detrás del escenario, pero realmente no lo hubo, esto fue un accidente y nada más. Paz y amor”.}

